Verlobung à la Kravitz "Ich war in Jogginghosen und betrunken"

Zoë Kravitz, Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, will laut eigenem Bekunden heiraten. "Oh ja, ich bin verlobt", sagte Kravitz im Interview mit dem "Rolling Stone", der ihr ein ausführliches Feature mit einigen sehr schönen, sehr freizügigen Fotos widmete. "Ich habe es noch niemandem erzählt - ich meine, ich habe es der Welt nicht gesagt. Ich wollte es privat halten."

Mit der Privacy ist es ja nun vorbei. Kennengelernt hat die Schauspielerin ihren Auserwählten vor zwei Jahren bei einem Treffen mit Freunden in einer Bar. Der US-Schauspieler Karl Glusman soll Kravitz schon vorher aus der Entfernung bewundert haben.

Sehr schnell verliebten sich die beiden und zogen zusammen. "Ich kann mein schrägstes Ich vor ihm sein", betont Kravitz. "Es ist so entspannend, mit jemandem zusammen zu sein, bei dem man hundertprozentig so sein kann, wie man sich fühlt."

Antrag in Jogginghosen

Der Antrag soll dem Vernehmen nach eher unspektakulär vonstattengegangen sein: Laut "Rolling Stone" hielt Glusman bereits im Februar um die Hand der 29-Jährigen an. Ursprünglich wollte er ihr in Paris einen Antrag machen - aber die Arbeit kam dazwischen. Also ging er im gemeinsamen Wohnzimmer vor ihr auf die Knie.

"Ich war in Jogginghosen", sagte Kravitz. "Ich glaube, ich war ein bisschen betrunken." Glusman habe sie umarmt, sein Herz habe so schnell geschlagen, dass sie sich richtig Sorgen gemacht habe. Dann habe er den Verlobungsring herausgezogen.

Auch über ihre ungewöhnliche Kindheit plauderte die Schauspielerin. Aufgewachsen ist Kravitz bei ihrer Mutter in Los Angeles, eher idyllisch in hippie-ähnlichem Ambiente, als Waldorfschülerin, mit jeder Menge Tieren auf dem Hof. Das aktuelle Rolling-Stone-Cover ist eine Hommage an die 50-jährige Lisa Bonet: Die hatte sich 1988 in derselben Pose und schwanger mit Zoë ablichten lassen.

"Ganz schön verpeilt"

Mit elf Jahren zog Zoë Kravitz zu ihrem Vater Lenny nach Miami, was einen beträchtlichen Kulturschock bedeutete: "Das Leben meines Vaters war sehr busy, viele Menschen um ihn rum, viele Assistenten", sagte sie. Auch jede Menge Prominente seien vorbeigekommen: Mick Jagger, Ashton Kutcher und natürlich Nicole Kidman, die eine Weile mit Kravitz Senior liiert war.

Schulbesuche fielen in dem Star-Haushalt eher sporadisch aus - als es einmal in New York sehr kalt wurde, beschloss Vater Kravitz, mit der Tochter auf die Bahamas zu fliegen. "Also sind wir dahingefahren und einfach nicht zurückgekommen. Ich bin nie länger als einen Monat am Stück zur Schule gegangen."

Im Dezember feiert Kravitz ihren 30. Geburtstag. Und sie kann es kaum erwarten: Die Zwanziger seien unterhaltsam, aber auch anstrengend. "Fehler machen, nicht zu wissen, was man will, ein kleines Arschloch sein" - nein, die Dreißiger versprächen da mehr.

"Heute habe ich ein besseres Verständnis von mir selbst, meinen künstlerischen Ambitionen und wie ich sie umsetze", sagt sie. Sie werde mit Sicherheit weiter Fehler begehen. "Aber das ist okay. Wir sind alle ganz schön verpeilt."