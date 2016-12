Reaktionen zum Tode Gabors "Was für ein Leben"

Zsa Zsa Gabor führte jahrzehntelang ein Leben in der Öffentlichkeit: In den Fünfzigerjahren begann sie ihre Filmkarriere in Hollywood, für noch mehr Schlagzeilen sorgte sie allerdings mit ihren Männergeschichten. Nun ist sie im Alter von 99 Jahren gestorben.

Sie sei friedlich eingeschlafen, sagte ihr Ehemann, Frédéric Prinz von Anhalt. "Sie hatte keine Schmerzen, alles ging ganz schnell." Auch einstige Weggefährten und Kollegen trauern um Gabor.

"Es wird nur eine Zsa Zsa Gabor geben. Und ich mochte sie sehr. Ruhe in Frieden, meine Liebe", schrieb US-Moderator Larry King via Twitter. Schauspielerin Barbara Eden, bekannt aus der TV-Serie "Bezaubernde Jeannie", schrieb, Zsa Zsa Gabor und ihre Schwestern seien "wunderbare Frauen" gewesen. Es sei immer lustig und erhellend gewesen, sie um sich zu haben. Auch Gabors Schwestern Magda und Eva waren Schauspielerinnen.

Gwendoline Christie, die in "Game of Thrones" die Rolle der Brienne von Tarth übernimmt, veröffentlichte ein Video aus dem Jahr 1994, in dem Gabor mit David Letterman durch Los Angeles fährt und jede Menge Fast Food isst. Gabor sei "fabelhaft und unverkennbar".

"Empire"-Schauspielerin Grace Byers schrieb auf ihrem Twitter-Account: "2016. Du kannst jetzt gehen. Wir haben dieses Jahr zu viele Menschen verloren - und jüngst Alan Thicke UND Zsa Zsa? Ugh. Bye."

Der britische Journalist Piers Morgan versuchte, das Leben Gabors in 140 Zeichen zu fassen: "99 Jahre alt, 9 Ehemänner, Miss Ungarn & Hollywood-Star. Was für ein Leben!" Gabor war neunmal verheiratet - oder achtmal, je nachdem, ob man die annullierte Ehe mit dem Schauspieler Felipe de Alba mitzählt.

Antonio Banderas veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Fotos der jungen Gabor auf seinem Account, dazu schrieb er, sie möge in Frieden ruhen. Der britische Filmproduzent Jonathan Sothcott nannte Gabor eine "Ikone Hollywoods": "Die Welt hat heute Nacht an Glamour verloren."