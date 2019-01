Schiffsunglück vor Libyen Schlauchboot mit Dutzenden Migranten an Bord gesunken

Rund 90 Kilometer nordöstlich von Tripolis ist ein Flüchtlingsboot gesunken. Laut Angaben von Überlebenden sollen sich 120 Menschen auf dem Schlauchboot befunden haben, sagte der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration, Flavio Di Giacomo. Den Augenzeugen zufolge war das Boot Donnerstagabend aus Garabulli gestartet, einem Ort rund 65 Kilometer östlich von Tripolis.

"Nach zehn bis elf Stunden Fahrt begann dem Boot die Luft auszugehen, und es fing an zu sinken. Die Menschen sind ins Meer gefallen und ertrunken", sagte Di Giacomo der Nachrichtenagentur Adnkronos. An Bord seien demnach auch zehn Frauen und zwei Kinder gewesen, eines davon nur zwei Monate alt.

Drei Menschen seien von der italienische Marine aus einem Hubschrauber gerettet und auf die Insel Lampedusa gebracht worden, berichtete der "Fatto Quotidiano". Bei den Überlebenden handelt es sich um zwei Männer aus dem Sudan und einen aus Gambia. Sie sollen bis zu ihrer Rettung drei Stunden im Wasser ausgeharrt haben.

80 Prozent weniger Geflüchtete über die Route Libyen-Italien

Die Zahl der Migranten, die illegal über deutsche Grenzen einreisen wollen, hat im vergangenen Jahr offenbar erheblich abgenommen. Das geht aus einer Erhebung des vom Bundesinnenministerium eingerichteten "Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums Illegale Migration" hervor, über die der SPIEGEL berichtete.

Demnach zeigt der restriktive Kurs der italienischen Regierung an der ehemaligen Hauptroute aus Libyen nach Italien zeigt Wirkung. Dort sank die Zahl der Migranten, die auf dem Seeweg Europa erreichten, von 119.369 in 2017 auf 23.371 im vergangenen Jahr - ein Rückgang von 80 Prozent. In der Folge weichen Schleuser auf andere Wege aus.