Linkenheim bei Karlsruhe 76-Jährige kracht mit Auto in Esszimmer

Eine 76-Jährige hat wegen eines Kreislaufzusammenbruchs die Kontrolle über ihr Auto verloren, fuhr mit hoher Geschwindigkeit über einen Gehweg, durchbrach einen Metallzaun, eine Mauer und eine Hauswand und kam schließlich im Esszimmer des Hauses zum Stehen. Die Fahrerin des Mercedes und ihr 77-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden laut Polizei von zwei Ersthelfer aus dem völlig demolierten Wagen befreit. Die Bewohner waren während des Unfalls nicht zu Hause.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 13.55 Uhr in der Gemeinde Linkenheim bei Karlsruhe. Auf Fotos ist zu sehen, wie der Wagen komplett im Haus steht. Die Polizei geht von einem Sachschaden am Haus von mindestens 50.000 Euro aus. Teile der Küche und eine Wand zum Flur wurden ebenfalls zerstört. Die Statik des Hauses wurde von einem Bausachverständigen der Feuerwehr geprüft, der Bauhof Linkenheim-Hochstetten sicherte das Gebäude provisorisch.

Der Wagen, an dem mindestens 30.000 Euro Sachschaden entstanden, wurde mittels einer Seilwinde aus dem Gebäude gezogen. Die Straßen im betroffenen Bereich waren laut "Stuttgarter Zeitung" mehrere Stunden voll gesperrt.