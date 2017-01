Lkw-Unglück in Madagaskar 47 Hochzeitsgäste sterben auf dem Heimweg

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Heimweg von einer Hochzeit sind am Sonntag in Madagaskar mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück geschah, als ein Lastwagen insgesamt 72 Menschen von der Hochzeitsfeier nach Hause fahren sollte.

An einer Wegbiegung habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, sagte der Polizeisprecher Herilalatiana Andrianarisaona. Ein Großteil der Straßen in dem ostafrikanischen Inselstaat ist nicht befestigt. Der Lastwagen sei wohl zu schnell in eine Kurve gefahren, sagten Augenzeugen. Dabei sei das Fahrzeug von einer Brücke abgekommen und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr in der Nacht zum Samstag. "Wir wissen, dass der Fahrer die Polizeikontrollen umgehen wollte", sagte Andrianarisaona. Laut "Africa Review" sind unter den Toten auch Braut und Bräutigam sowie zehn Kinder. 22 weitere Menschen seien bei dem Unfall im Bezirk Anjozorobe, 90 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Antananarivo, verletzt worden.

Drei Minister besuchten den Unfallort.

Der Transport von Passagieren auf Lastwagen ist in Madagaskar verboten, doch diese Regeln werden häufig ignoriert. Der Inselstaat zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Gerade in den ländlichen Zonen sind die Menschen daher auf Lkw angewiesen. So ist der Transport weit günstiger als mit Bussen oder speziellen Taxis.