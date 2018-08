In Folge des schweren Erdbebens auf der indonesischen Ferieninsel Lombok sind mindestens 227 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die indonesische Katastrophenschutzbehörde mit. Das Militär schätzt, dass mehr als 380 Menschen gestorben seien.

Am Sonntag hatte sich auf Lombok ein Beben der Stärke 6,9 ereignet und heftige Zerstörungen angerichtet. Mehr als 150.000 Menschen können nach Angaben von Nachrichtenagenturen derzeit nicht in ihre Häuser zurückkehren, 1500 Schwerverletzte werden in Krankenhäusern behandelt. Die meisten Touristen hätten die Ferieninsel inzwischen verlassen, das Auswärtige Amt rät von Reisen dorthin ab.

Die Nachbarinsel von Bali wurde seit dem schweren Erdbeben nach Behördenangaben von mehr als 350 Nachbeben erfasst. Das bislang stärkste traf Lombok demzufolge am Donnerstag mit einer Stärke von 6,2. Es habe sich in etwa zwölf Kilometer Tiefe sechs Kilometer nordwestlich von Lombok ereignet, teilte eine nationale Agentur für Wetter, Klima und Geophysik mit.

Die Region liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Dort kommt es immer wieder zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.