Augenzeugen zum Hochhausbrand "Alles loderte, wie in einem Horrorfilm"

Der verheerende Brand in einem Londoner Hochhaus nimmt auch Feuerwehrchefin Dany Cotton sichtlich mit. "In meinen 29 Jahren als Feuerwehrfrau habe ich noch nie etwas von solchem Ausmaß gesehen", sagte sie. "Ich bin sehr traurig, bestätigen zu müssen, dass es mehrere Tote gibt." Die genaue Anzahl der Todesopfer könne sie wegen der Größe und Komplexität des 24-stöckigen Grenfell Towers derzeit nicht nennen.

Das Feuer im Westen Londons überraschte offenbar viele Bewohner im Schlaf. Mindestens 50 Verletzte wurden in Kliniken gebracht. Der erste Notruf sei am Mittwoch um 0.54 Uhr eingegangen, teilte die Feuerwehr mit. Die ersten Löschtrupps seien in weniger als sechs Minuten vor Ort gewesen. Die Crews arbeiteten "unter extrem schwierigen Bedingungen, um Menschen zu retten und den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen".

Hausbewohner Mickey wurde nachts von Plastikgeruch geweckt. Zunächst konnte er nichts sehen. "Ich wollte eine Zigarette rauchen, öffnete das Küchenfenster und hörte plötzlich jemanden schreien 'Es wird immer größer'", sagte Mickey der BBC. Er habe dann die Wohnungstür geöffnet, ein Nachbar habe gerufen, es brenne.

"Ich habe mir meine kleine Tochter geschnappt und bin mit meiner Freundin zusammen aus dem Haus gerannt", so der Bewohner des Hochhauses weiter. "Alles loderte, es war ein Albtraum, wie in einem Horrorfilm."

David Benjamin lebt eigenen Angaben zufolge auf der Etage, auf der das Feuer ausbrach. "Wir wurden von einem Klopfen an der Tür geweckt", sagte der Bewohner der BBC. Er habe zunächst durch den Türspion geschaut und überall Menschen rennen gesehen. "Meine Freundin und ich sind zunächst in der Wohnung geblieben wegen des Rauchs."

Dann ging der Rauchmelder an, und sie verließen die Wohnung. "Die Feuerwehr kam nicht in das Apartment, in dem es brannte", sagte David Benjamin. "Überall war Rauch, die Leute haben geschrien."

"Wir haben Trümmer herunterfallen sehen, wir haben Explosionen gehört, das Geräusch splitternden Glases", berichtete ein BBC-Reporter. Eine "Guardian"-Reporterin schrieb, Nachbarn aus umliegenden Gebäuden hätten sich auf der Straße versammelt und versuchten, mit den Bewohnern in Kontakt zu treten, um deren Wohnungsnummern zu erfahren, damit die Feuerwehr ihnen entsprechend helfen kann.

Nach Angaben einer Augenzeugin war es für sie unmöglich, den um Hilfe schreienden Menschen im brennenden Hochhaus zu helfen. Das ganze Gebäude habe in relativ kurzer Zeit in Flammen gestanden, sagte die Frau. "Wir konnten nichts tun. Ich habe viele Leute gesehen, die mit Laken am Fenster standen. Meine Freunde haben beobachtet, wie Menschen weit oben aus den Fenstern gesprungen sind."

Der Augenzeuge Jody Martin schilderte in der BBC, er habe einen Menschen aus dem Gebäude stürzen sehen. Eine Frau habe hinter einem Fenster ihr Baby im Arm gehalten, er habe Schreie gehört. "Ich habe den Leuten zugerufen, sie sollten ins Freie laufen", sagte Martin, "aber sie kamen nicht aus ihren Wohnungen, weil es in den Fluren zu viel Rauch gab".

Ein Bewohner sagte Sky-News: "Wir haben unsere Tür geöffnet, und die Feuerwehr sagte uns, dass wir sofort raus müssten. Wir haben keinen Feueralarm gehört." Hausbewohnerin Tia Abrahams sagte dem Sender ITV News: "Uns wurde gesagt, dass wir Abstand zum Haus halten müssen, weil das Haus einsturzgefährdet ist."

Die Einsatzkräfte halten das Gebäude derzeit jedoch für stabil genug, um weiter darin nach möglicherweise eingeschlossenen Menschen zu suchen. Ein Experte überprüfe laufend die Statik des Grenfell Towers, sagte Feuerwehrchefin Cotton. Einsatzkräfte seien bislang bis zum 19., 20. Stockwerk gelangt. Cotton rief alle Bewohner, die sich in Sicherheit gebracht und noch nicht gemeldet hätten, auf, den Behörden Bescheid zu geben.