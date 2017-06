Grenfell Tower Kühlschrank löste Hochhausbrand in London aus

Ein defekter Kühlschrank soll den verheerenden Brand im Londoner Grenfell Tower in der vergangenen Woche ausgelöst haben. Das teilte die Polizei mit.

Bei dem Feuer in dem Sozialbau im Stadtteil Kensington sind bisherigen Erkenntnissen zufolge 79 Menschen ums Leben gekommen. Es seien keine weiteren Vermissten gemeldet worden, teilte die Polizei mit, aber noch habe man "nicht das komplette Bild".

Die Polizei erwägt unter anderem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Die Ermittler hätten Unterlagen von mehreren Organisationen beschlagnahmt, sagte Fiona McCormack von Scotland Yard. Die Behörde untersuche allgemeine Sicherheitsverstöße und Verstöße gegen den Brandschutz. Man sehe sich alle Unternehmen an, die am Bau und an der Sanierung des Grenfell Tower beteiligt gewesen seien, hieß es weiter.

Sowohl die Isolierung als auch die Platten, die für die Verkleidung des Hochhauses genutzt wurden, seien bei Sicherheitstests durchgefallen. Das Hochhaus war erst vor kurzem renoviert worden.

Beim Grenfell Tower soll die Fassade mit Aluminium-Verbundplatten verkleidet gewesen sein, die einen Polyethylen-Kern haben. Dieses Material gilt als brennbar. Bei einem Brand schmilzt der Kunststoff und tropft herunter. So können sich die Flammen rasch in mehrere Richtungen ausbreiten.

Amateurvideo zeigt Ausmaß der Katastrophe: