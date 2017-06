London Mehrere Tote bei Brand in Hochhaus

Es sind dramatische Bilder: Im Westen Londons steigt Rauch aus einem 24-stöckigen Hochhaus. Bei dem Großbrand sind mehrere Menschen gestorben. Das teilte die Feuerwehr in der britischen Hauptstadt mit, Feuerwehrchef Dany Cotton sprach von einer unbestimmten "Anzahl Todesopfer". Die Rettungskräfte hatten zuvor mitgeteilt, mindestens 50 Verletzte seien in fünf Krankenhäuser gebracht worden.

Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 200 Leuten und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz.

In dem Grenfell Tower mit 120 Wohnungen befanden sich auch Stunden nach Ausbruch des Feuers noch immer Menschen, wie die BBC berichtete. Dem Sender zufolge gab es Befürchtungen, das Gebäude könnte einstürzen. Augenzeugen berichteten, Menschen seien aus dem Hochhaus gesprungen.

Nach Angaben einer Augenzeugin war es unmöglich, den um Hilfe schreienden Menschen im brennenden Hochhaus zu helfen. Das ganze Gebäude habe in relativ kurzer Zeit in Flammen gestanden, sagte die Frau. "Wir konnten nichts tun. Ich habe viele Leute gesehen, die mit Laken am Fenster standen. Meine Freunde haben beobachtet, wie Menschen weit oben aus den Fenstern gesprungen sind."

Feuerwehrleute mit Beatmungsgeräten seien im Einsatz, sagte Brigadeführer Dan Daly. "Die Einsatzbedingungen sind sehr hart." Dutzende Einwohner, viele von ihnen im Pyjama, standen im Freien und versuchten, mit Angehörigen Kontakt aufzunehmen. In einem nahe gelegenen Restaurant wurden Verletzte versorgt.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach von einem "bedeutenden Vorfall" - eine Bezeichnung der britischen Behörden für eine Lage, die besondere Vorkehrungen durch einen oder mehrere Rettungsdienste erfordert. Scotland Yard richtete am Morgen eine Notfallnummer ein - für Menschen, die Freunde und Familienangehörige vermissen.

Große Trümmerstücke stürzten von dem Gebäude, das 1974 in einem Arbeiterviertel des Stadtteils North Kensington errichtet worden war. Die Polizei räumte nahe gelegene Gebäude, die von den herabstürzenden Trümmern gefährdet waren.

40 fire engines & 200 firefighters have been called to the Lancaster West Estate tower block fire #NorthKensington https://t.co/SmtWbgGpSg pic.twitter.com/H4qgGmh52Y — London Fire Brigade (@LondonFire) 14. Juni 2017

Die angrenzende U-Bahn-Linie wurde bei der Station Latimer Road gesperrt, ebenso wie ein Abschnitt der Autobahn A40, die nördlich an dem Komplex vorbeiführt. Einwohner wurden gebeten, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park zu meiden. Eine Schule in der Nähe des brennenden Gebäudes blieb geschlossen.

Ein Anwohnerkollektiv hatte vor einem Jahr vor der Gefahr eines Brandes im Grenfell Tower gewarnt. In einem Blogeintrag der Grenfell Action Group heißt es: Ein Feuer würde verheerende Folgen haben. "Die Einwohner würden in dem Gebäude in der Falle sitzen, ohne jede Fluchtmöglichkeit."

Bürgermeister Khan forderte, etwaige Mängel beim Brandschutz müssten geklärt werden. Die Fragen nach der Sicherheit von Hochhäusern in solchen Fällen seien "wirklich wichtig und müssen beantwortet werden", sagte er der BBC.

Es gebe viele dieser Wohnblöcke in London, so Khan. Und es dürfe nicht zu der Situation Kommen, dass Menschenleben in Gefahr sind, weil der Brandschutz nicht ausreichend sei oder falsche Ratschläge gegeben würden. Einige Bewohner des Grenfell Towers sagten, ihnen sei geraten worden, im Fall eines Feuers in ihren Wohnungen zu bleiben.