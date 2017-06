Der Londoner Bezirk Camden reagiert auf die Brandkatastrophe im Grenfell Tower. Die Bezirksverwaltung lässt 800 Wohnungen in fünf Hochhäusern evakuieren. Grund sind Sicherheitsbedenken: Die Gebäude verfügen über eine ähnliche Verkleidung wie der Grenfell Tower.

Die Bewohner mussten ihre Apartments noch am Freitagabend verlassen und sollten unter anderem in Hotels untergebracht werden.

Die fünf Hochhäuser gehören zum sogenannten Chalcots Estate im Norden Londons. Bei allen fünf Gebäuden soll die Dämmung entfernt werden. Die Arbeiten sollen drei bis vier Wochen dauern. Die Bezirksverwaltung traf die Entscheidung, nachdem die Feuerwehr von London eine Inspektion des Gebäudekomplexes vorgenommen hatte.

Mindestens 79 Menschen starben bei der Brandkatastrophe im Grenfell Tower. Es wird vermutet, dass die Dämmung die Ausbreitung der Flammen stark beschleunigte. Hunderte Hochhäuser in Großbritannien haben ähnliche Fassaden, unter ihnen auch die Gebäude im Chalcots Estate.

Laut Polizei soll ein defekter Kühlschrank den Hochhausbrand ausgelöst haben. Es handelt sich demnach um ein Modell der Reihe Hotpoint Fridge Freezer. Premierministerin Theresa May ordnete eine sofortige Untersuchung der Modellreihe an.

Die Polizei erwägt unter anderem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Die Ermittler hätten Unterlagen von mehreren Organisationen beschlagnahmt, sagte Fiona McCormack von Scotland Yard. Die Behörde untersuche allgemeine Sicherheitsverstöße und Verstöße gegen den Brandschutz.

Man sehe sich alle Unternehmen an, die am Bau und an der Sanierung des Grenfell Tower beteiligt gewesen seien, hieß es weiter. Sowohl die Isolierung als auch die Platten, die für die Verkleidung des Hochhauses genutzt wurden, seien bei Sicherheitstests durchgefallen. Das Hochhaus war erst vor Kurzem renoviert worden.