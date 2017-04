Euston Station Brand sorgt für Chaos im Londoner Pendler-Verkehr

In London hat ein Brand an einer Zugstrecke den Pendlerverkehr in die umliegenden Städte zum Erliegen gebracht. Tausende Bahnfahrer sitzen seit dem Nachmittag fest.

Der Brand verursachte einen Kurzschluss, der den Bahnhof Euston Station vom Verkehr abtrennte. Zugsignale fielen aus. Zwischen London und den Midlands und dem Nordwesten Großbritanniens fuhren keine Züge mehr. Euston Station ist einer der geschäftigsten Bahnhöfe des Landes.

Travel chaos as Euston Station is closed due to a track fire https://t.co/Pifnq3nMGk — The Independent (@Independent) 19. April 2017

Auch U-Bahnen und Züge, die Pendler ins Umland bringen, waren betroffen. Euston Station wurde evakuiert, Hunderte Bahnfahrer mussten den Bahnhof verlassen. Das britische Bahnunternehmen Network Rail gab bekannt, dass der normale Betrieb voraussichtlich erst am Donnerstagmorgen aufgenommen werde.

Ingenieure würden versuchen, noch in der Nacht Notstromaggregate zu installieren, sodass die Signale wieder funktionieren, hieß es bei dem Konzern.