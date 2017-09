Augenzeugen berichten von lautem Knall Verletzte in Londoner U-Bahn - Polizei geht von Terror aus

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

In einer U-Bahn an der Station Parsons Green im Westen der britischen Hauptstadt London hat es gebrannt. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine Explosion. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie Scotland Yard mitteilte. Die Polizei stuft den Vorfall als "terroristischen Akt" ein. Sie riet den Menschen, die betroffene Gegend zu meiden. Spezialkräfte sind vor Ort.

Die britische Premierministerin Theresa May werde über den Vorlauf laufend informiert. May kündigte an, dass es im Laufe des Tages noch ein Treffen des Nationalen Sicherheitsrates geben soll.

Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall gaben die Behörden nicht bekannt. Es sei noch zu früh, um zu bestätigen, was den Brand ausgelöst habe. In sozialen Medien kursierte ein Bild von einem weißen Eimer in einer Supermarkt-Tüte, der eine Explosion ausgelöst haben soll. Aus dem Eimer hingen Drähte. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos noch nicht.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15. September 2017

Augenzeugen, die in einer U-Bahn gesessen hatten, berichteten von einem lauten Knall und einer "Flammenwand". Ein Mann sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er habe ein lautes "Woosh"-Geräusch gehört und dann ein Gepäckstück im Waggon in Flammen aufgehen sehen. Mehrere Fahrgäste rannten demnach aus dem vollbesetzten Wagen auf dieselbe Tür zu. Dabei sollen einige Menschen in Panik über andere hinweggetrampelt und aus der U-Bahn-Station geflohen sein.

Ein Zeugin namens Emma sagte dem Sender BBC 5: "Ich lief die Treppen runter. Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren." Eine Mann namens Luke sagte dem Sender: "Es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen." Der Vorfall soll sich gegen 8.20 Uhr Ortszeit (9.20 Uhr MESZ) ereignet haben.

Mehrere Menschen erlitten Verbrennungen im Gesicht. Der Londoner Rettungsdienst teilte mit, man habe ein Spezialteam in die betroffene Gegend geschickt. Die Londoner Feuerwehr teilte mit, sie sei mit sechs Einsatzwagen und rund 50 Rettungskräften vor Ort. Die oberirdische Metro-Haltestelle Parsons Green wurde weiträumig gesperrt. Die U-Bahn zwischen Earls Court und Wimbledon in der District Line, die über Parsons Green fährt, wurde nach Angaben der Betreibergesellschaft ausgesetzt.