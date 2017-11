Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower Scotland Yard korrigiert Opferzahl auf 71

Scotland Yard hat die Anzahl der Opfer der Brandkatastrophe im Londoner Grenfell-Tower nach unten korrigiert. Bei dem Feuer seien 71 Personen gestorben, teilte die Behörde mit. Zuvor war die Polizei von etwa 80 Toten ausgegangen.

Zu den Opfern zählt die Behörde auch ein tot geborenes Baby. Auch Familien mit fünf bis sechs Angehörigen starben im Grenfell Tower. Das älteste Opfer war laut Scotland Yard eine 84 Jahre alte Frau.

Insgesamt 223 Menschen konnten den Flammen entkommen, hieß es von der Polizei. Anfangs standen auf einer Vermisstenliste etwa 400 Namen. Viele von ihnen hatten sich während des Feuers aber nicht im Hochhaus aufgehalten. Andere waren mit unterschiedlichen Schreibweisen ihrer Namen mehrfach auf der Liste aufgetaucht.

Das Feuer in dem Sozialbau hatte sich am 14. Juni mit rasender Geschwindigkeit über die Außenfassade ausgebreitet. Bewohner hatten sich schon vor der Katastrophe immer wieder über mangelnden Brandschutz in dem Gebäude beschwert.

Die Polizei bezeichnete die Identifizierung der Toten als Mammutaufgabe. Ermittler untersuchten monatelang in jedem der 24 Stockwerke mehr als 15 Tonnen Schutt. Wegen der enormen Hitze seien viele Opfer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.