Brandkatastrophe Grenfell Tower Hunderte Hochhäuser in Großbritannien haben ähnliche Fassaden

Rund 600 Hochhäuser in England haben eine ähnliche Fassade wie der Londoner Grenfell Tower. Das erklärte die britische Regierung, die nach dem Inferno mit mindestens 79 Todesopfern eine Untersuchung angeordnet hatte. Die brennbaren Fassadenelemente gelten als mitverantwortlich dafür, dass sich das Feuer innerhalb kürzester Zeit über die 24 Stockwerke des Gebäudes ausbreitete.

Die Angaben der Regierung beruhen auf Informationen einzelner Kommunen und umfassen keine Gebäude in Schottland, Wales und Nordirland. Man habe die betroffenen Gemeinden ermutigt, Fassadenstücke testen zu lassen, hieß es. Bislang sei in drei Fällen bekannt geworden, dass die Elemente brennbar sind.

Premierministerin Theresa May sagte im britischen Unterhaus, bei Mängeln würden Eigentümer und Bewohner der betroffenen Gebäude umgehend informiert. Die Behörden und das zuständige Bauunternehmen waren nach dem Brand stark in die Kritik geraten. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, sprach vor den Abgeordneten von einem Verbrechen. Jeder einzelne Todesfall in dem Hochhaus hätte vermieden werden können, sagte er.

Beim Grenfell Tower soll die Fassade mit Aluminium-Verbundplatten verkleidet gewesen sein, die einen Polyethylen-Kern haben. Dieses Material gilt als brennbar. Bei einem Brand schmilzt der Kunststoff und tropft herunter. So können sich die Flammen rasch in mehrere Richtungen ausbreiten.

Am Mittwoch hatte sich May zum ersten Mal öffentlich für unzureichende Hilfe nach der Brandkatastrophe entschuldigt. Verantwortliche hätten zu spät auf die Katastrophe reagiert. Es war der schlimmste Brand in Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg.

Laut May sollen alle Überlebenden der Katastrophe vom 14. Juni ausreichend Hilfe erhalten. Betroffene aus dem Ausland müssten keine Überprüfung ihres Aufenthaltsstatus fürchten.

