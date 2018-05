Loreley 31-Jähriger fällt rund 20 Meter in die Tiefe

Ein 31-Jähriger ist auf dem Loreley-Felsen am Rhein abgestürzt und in einer aufwendigen, nächtlichen Rettungsaktion in Sicherheit gebracht worden. Der Mann sei abgerutscht und schwer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Er habe sich die Schulter gebrochen, Schürfwunden und einen Schock erlitten.

Der Mann war den Angaben zufolge auf das Aussichtsplateau gestiegen, um Fotos zu machen. Er habe seine Ausrüstung aufgebaut, inklusive Stativ, und offenbar per Selbstauslöser Fotos von sich vor der Naturkulisse machen wollen, sagte der Sprecher. Als er rückwärts ging, sei er rund 15 bis 20 Meter in die Tiefe gestürzt.

DPA Loreleyfelsen bei St. Goar (Rheinland-Pfalz)

Der Mann habe am Hang gelegen, den Notruf gewählt und mit der Taschenlampe seines Handys auf sich aufmerksam gemacht. So konnte er laut Polizei gefunden werden.

"Er hat Glück gehabt. Er hätte an dieser Stelle auch noch viel tiefer fallen können", sagte der Sprecher. Rund 60 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ein Hubschrauber beleuchtete das Areal. Rettungskräfte seilten sich ab und brachten den 31-Jährigen gegen 0.30 Uhr schließlich in Sicherheit.