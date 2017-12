Passagier im falschen Flieger Pilot kehrt nach vier Stunden um

"Flug von Los Angeles nach Los Angeles beendet. Flugzeit: Acht Stunden, 20 Minuten", twitterte das Model Christine Teigen. Es ist nur einer von vielen Tweets, den die Frau von Sänger John Legend während ihrer chaotischen Reise absetzte.

Teigen saß zusammen mit über 200 Passagieren an Bord eines Fliegers von Los Angeles nach Tokio, wie CNN berichtete. Es war kein normaler Flug: Weil ein Passagier in den falschen Flieger gestiegen war, drehte der Pilot um. Die Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) teilte mit, der Kapitän habe "gemäß der Sicherheitsbestimmungen" entschieden, zurück zur US-Westküste zu fliegen und den Passagier an seinem Abflugort aussteigen zu lassen.

LAX —> LAX flight complete. Flight time, 8 hours and 20 minutes. — christine teigen (@chrissyteigen) 27. Dezember 2017

ANA untersuchte, wieso der Passagier überhaupt ins falsche Flugzeug gestiegen war. Laut der Flug-Website "FlightAware" kehrte die Maschine nach vier Stunden über dem Pazifik südlich von Alaska um und flog zurück nach Los Angeles.

Model Teigen machte ihrem Ärger bei Twitter Luft: "Ich werde acht Stunden in einem Flug ins Nirgendwo verbracht haben." Sie fragte sich außerdem: "Warum mussten wir alle für den Fehler dieser einen Person bestraft werden? Warum nicht in Tokio landen und diese Person zurückschicken?"