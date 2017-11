Medienbericht US-Comedy-Star Louis C.K. soll Frauen sexuell belästigt haben

Der bekannte US-Comedian Louis C.K. soll über Jahre hinweg Kolleginnen sexuell belästigt haben. Die"New York Times" berichtete am Donnerstag von fünf mutmaßlich Betroffene, die den 50-Jährigen beschuldigen, "eine Linie zu sexueller Belästigung" überschritten zu haben.

Unter den Frauen befindet sich etwa das Comedy-Duo Dana Min Goodman und Julia Wolov, das 2002 nach einem Auftritt beim US-Comedy Arts Festival in Aspen (US-Bundestaat Colorado) auf C.K.s Einladung hin in dessen Hotelzimmer ging, um zu feiern. Laut dem Zeitungsartikel saßen die Frauen noch in ihren Wintermänteln im Zimmer, als C.K. sie fragte, ob er seinen Penis herausnehmen dürfe.

Wolov und Goodman hielten das offenbar für einen Scherz und lachten. "Und dann tat er es wirklich", sagte Goodman der "New York Times". "Er zog sich alle seine Kleider aus, war komplett nackt und fing an zu masturbieren." Sie seien wie gelähmt gewesen und hätten kurz darauf das Zimmer verlassen.

Gerüchte gibt es in der Comedy-Szene schon länger

Andere Frauen berichten davon, dass C.K. sie direkt und teilweise mehrfach gefragt habe, ob er sich vor ihnen befriedigen dürfe. Eine Betroffene erzählte der Zeitung anonym davon, wie C.K. in seinem Büro vor ihr masturbierte, während sie ihm am Schreibtisch gegenüber saß.

Gerüchte über C.K.s sexuelle Übergriffe gibt es schon länger in der amerikanischen Comedybranche. Trotzdem galt C.K. als Profi, der Kolleginnen förderte. Die von C.K. protegierte Comedy-Frau Tig Notaro sagte der Website vulture.com bereits im August, es habe einen "Vorfall" zwischen C.K. und ihr gegeben. "Wir sprechen seitdem nicht mehr miteinander."

Louis C.K. gilt als Schwergewicht der US-Comedy-Shows: Im Madison Square Garden trat er achtmal vor ausverkauftem Haus auf, er produzierte die Fernsehserie "The Chris Rock Show", die einen Emmy gewann. Seine Witze spielen häufig auf männliche Sexualität an.

C.K. wollte sich nach Auskunft seines Verlegers Lewis Kay nicht zu den Vorwürfen äußern. Am Donnerstag wurde die Premiere des neuen Films "Daddy, I love you" überraschend gestrichen. C.K. sagte zudem einen Auftritt in der Talkshow "The Late Show With Stephen Colbert" ab.