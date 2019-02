Lübeck 40 Kilo schwere Uhrzeiger stürzen von Turmuhr

Großes Glück für Fußgänger an der Lübecker Jakobikirche: Bei einem Absturz zweier Zeiger der Turmuhr ist am Dienstag niemand verletzt worden. Die etwa 40 Kilo schweren Uhrzeiger hatten sich gelöst und stürzten auf den Kirchvorplatz, wie die Polizei mitteilte. "Man mag sich gar nicht ausmalen, was hätte passieren können", sagte Pastor Lutz Jedeck den "Lübecker Nachrichten." Auch Fahrzeuge, die auf dem Kirchengelände geparkt wurden, sind nicht beschädigt worden.

Warum die Zeiger an der Nordseite des Turms aus etwa 80 Metern Höhe in die Tiefe stürzten, ist unbekannt. "Es ist schon ziemlich unverständlich, dass bei einer Uhr, die seit Jahrhunderten hält, so etwas passiert", sagte Jedeck.

Polizeidirektion Lübeck Der Turm der Jakobikirche ohne Zeiger

Die aus dem Mittelalter stammende Jakobikirche ist eine der fünf Lübecker Altstadtkirchen. Ihr Turm ist Teil der berühmten Stadtsilhouette mit den sieben Türmen.

Dass Uhrzeiger von Turmuhren stürzen, ist selten, aber nicht einmalig: Schon im Oktober 2016 war ein Minutenzeiger von der Hamburger Katharinenkirche aus 40 Metern in die Tiefe gefallen. Rund acht Monate später war der Zeiger ersetzt worden. Laut "Lübecker Nachrichten" kann es auch in Lübeck Monate dauern, bis der Zeiger ersetzt wird.