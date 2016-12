Landung in New York Lufthansa-Maschine landete wegen Bombendrohung außerplanmäßig

Ein Flugzeug der Lufthansa ist nach einer Bombendrohung in New York gelandet. Die Maschine war in Houston gestartet und sollte eigentlich nach Frankfurt fliegen. An Bord der A380 waren 530 Personen, darunter 505 Passagiere. "Aus Sicherheitsgründen" sei der Flug LH441 zum John F. Kennedy Flughafen in New York umgeleitet worden, sagte eine Lufthansa-Sprecher

Nach Angaben der US-Behörden war die Bombendrohung in der Lufthansa-Zentrale in Köln eingegangen. Der Pilot sei informiert worden und habe sich entschieden, New York anzufliegen. Nach der Landung sei die Maschine in einen abgelegenen Teil des Flughafens gebracht worden, wo alle Insassen ausgestiegen seien.

Laut Lufthansa wurden Passagiere und Besatzung in Hotels untergebracht und auf andere Flüge umgebucht. Das betroffene Flugzeug werde nicht mit Passagieren an Bord nach Frankfurt zurückfliegen, sagte der Sprecher weiter. Die Maschine werde derzeit noch in New York untersucht.