Bahnunglück in der Schweiz Zug am Bahnhof Luzern entgleist

Bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Luzern ist ein Zug entgleist. Ein Waggon stürzte auf die Seite. Drei Verletzte seien behandelt worden, teilte die Schweizer Polizei mit.

Nach Angaben der Schweizer Bahnen SBB befanden sich etwa 160 Menschen in dem Zug. Der Betrieb am Bahnhof wurde lahmgelegt. Mehrere Züge standen still. Insassen des verunglückten Zugs sagten der Zeitung "20 Minuten", es sei keine Panik ausgebrochen. Ein Arzt sei zugestiegen und habe die Menschen betreut.

Angaben der SBB zufolge handelte es sich um einen Zug des italienischen Eisenbahnunternehmens Trenitalia. Der Eurocity 158 war auf dem Weg von Basel nach Mailand. Mehrere Waggons seien aus zunächst ungeklärter Ursache aus den Schienen gesprungen. Rettungskräfte halfen Dutzenden Menschen, die eine Stunde in dem entgleisten Zug ausgeharrt hatten, über Treppen in Sicherheit.

Der Bahnverkehr in der Region Luzern kam zum Erliegen. Über dem umgekippten Waggon waren die Stromleitung heruntergerissen und ein Mast eingeknickt, berichtet die "Luzerner Zeitung". Der Zug könne nur mit schwerem Gerät wieder aufgerichtet werden. Der Bahnhof soll mindestens bis zum Betriebsschluss gesperrt bleiben, berichtet "20 Minuten".