Italien Ausländer durch Schüsse aus fahrendem Auto verletzt

Im Zentrum der mittelitalienischen Stadt Macerata sind bei einem mutmaßlich rassistischen Angriff mehrere ausländische Menschen teils schwer verletzt worden. Angreifer gaben Schüsse aus einem fahrenden Auto ab, berichtete die Lokalzeitung "Corriere Adriatico".

Nach Angaben des Nachrichten-Fernsehsenders Rai News 24 soll es sich um zwei Verdächtige gehandelt haben. Ein Mann wurde laut Polizei inzwischen festgenommen. Die Zeitung "La Repubblica" und die Nachrichtenagentur Ansa berichten, der 28-jährige stamme aus Macerata.

Verdächtiger gefasst, als er faschistischen Gruß zeigte

Der Mann sei gefasst worden, als er einen faschistischen Gruß vor einem Denkmal für gefallene Soldaten Macerata, Provinzhauptstadt in den Marken, gezeigt habe, berichten "La Repubblica" und Ansa. Zuvor habe er sich in eine italienische Flagge gehüllt. Bei seiner Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. Im Auto fanden die Carabinieri den Berichten zufolge die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole.

Der Bürgermeister der Stadt, Romano Carancini, hatte zuvor die Bevölkerung aufgefordert, vorerst zu Hause zu bleiben. "Bleiben Sie bis auf weiteres daheim. Ein bewaffneter Mann ist mit seinem Auto in der Stadt unterwegs und schießt um sich", schrieb er auf Facebook.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei ausschließlich um Ausländer. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa sind es Menschen mit dunkler Hautfarbe.

Erst vor wenigen Tagen war in der mehr als 40.000 Einwohner großen Stadt die zerstückelte Leiche einer 18-jährigen Italienerin in zwei Koffern gefunden worden. Beim Hauptverdächtigen handelt es sich um einen Mann aus Nigeria. Er sitzt in Untersuchungshaft.