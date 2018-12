kurz & krass Mutmaßlicher Einbrecher lässt sich von Hausbesitzer chauffieren

Das nennt man wohl dreist: Ein Mann im US-Bundesstaat Maine ist laut Polizei in ein Haus eingebrochen, aß dort und kleidete sich neu ein. Dann brachte er den Hauseigentümer dazu, ihm einen Gefallen zu tun.

Der 35-Jährige habe in dem Haus in Waterboro ferngesehen, als der Eigentümer nach Hause gekommen sei, berichtete die Polizei. Auf die Frage "Was machen Sie hier?" soll der Fremde dasselbe gesagt haben. Er habe angegeben, er sei fälschlicherweise davon ausgegangen, es handle sich um das Haus eines Freundes. Der Besitzer nahm ihm diese Geschichte offenbar ab - und fuhr den Fremden auf dessen Wunsch noch nach Hause.

Erst nachdem er den Mann schon abgesetzt hatte, bemerkte der Hausbesitzer, dass es sich um einen Einbrecher handelte - und verständigte die Polizei. Wenig später wurde der 35-Jährige festgenommen.