Mallorca Deutscher stirbt bei Sturz von Balkon

Ein Deutscher ist während seines Urlaubs auf Mallorca tödlich verunglückt. Der 23-Jährige starb bei einem Sturz vom Balkon seines Hotels, wie lokale Medien berichten.

Der Urlauber sei am Montagabend aus dem zwölften Stock des Hotels Pabisa Bali in der sogenannten Schinkenstraße an der Playa de Palma gefallen. Die Rettungskräfte konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Hintergründe zu dem Sturz sind noch unklar, die Untersuchung der Nationalpolizei läuft. Laut ersten Ermittlungen soll der junge Mann Klimmzüge an dem Geländer des Balkons gemacht haben, ehe ihn die Kräfte verließen und er abstürzte, wie die "Mallorca Zeitung" schreibt. Er soll erst kurz zuvor mit zwei Freunden auf der Insel angekommen sein.

Der Unfall des Deutschen ist nicht der erste auf Mallorca. Seit Saisonbeginn sind auf der Insel mehrere Urlauber bei Balkonstürzen ums Leben gekommen. Laut lokalen Medienberichten habe es sich bei den Opfern meist um britische Urlauber in Magaluf gehandelt.

Beim sogenannten "Balconing" hangeln sich Urlauber von Balkon zu Balkon oder springen von dem Balkon aus in den Pool. Die Behörden erwägen, das "Balconing" am Ballermann bald mit einer Geldstrafe bis zu 750 Euro zu ahnden.

