Zwei Deutsche sind auf Mallorca tot aufgefunden worden. Die bereits stark verwesten Leichen des 56 Jahre alten Mannes und der 59 Jahre alten Frau wurden bereits am Montagabend in der Wohnung der beiden in der Gemeinde Llucmajor gefunden.

Medienberichten zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann die Frau getötet und dann Suizid begangen hat. Eine Bestätigung dafür gebe es aber noch nicht. Einem Bericht der "Mallorca Zeitung" zufolge waren die Ermittler zunächst davon ausgegangen, dass der Mann die Frau erstickt und sich dann erhängt habe. Allerdings gebe es nach der Autopsie der Toten keine konkreten Anzeichen für diese Theorie.

Bekannte des Paars hätten die Polizei alarmiert, nachdem sie längere Zeit nichts von ihren Freunden gehört hatten, hieß es. Die Polizei brach die Wohnung auf und entdeckte die Leichen. Die beiden Deutschen waren nach Einschätzung der Behörden bereits seit rund einer Woche tot.