Mallorca Mindestens fünf Tote nach Überschwemmungen

Bei heftigen Unwettern auf Mallorca hat es Tote und Verletzte gegeben. Mindestens fünf Menschen seien bis zum Mittwochmorgen in den Wassermassen ums Leben gekommen, teilten die Rettungskräfte am Mittwochmorgen auf Twitter mit. Bis zu 20 Menschen würden noch vermisst, berichteten spanische Medien.

Am schwersten betroffen ist das Dorf Sant Llorenç im Osten der Insel. Hier war ein Sturzbach über die Ufer getreten. Bei zwei der Toten soll es sich um britische Staatsbürger handeln, sagte der Zweite Bürgermeister von Sant Llorenç dem Sender Cadena SER. Zwei weitere Opfer seien Einheimische, darunter eine Frau, die im Keller ihres Hauses tot aufgefunden wurde. Das fünfte Todesopfer stammt demnach aus dem Küstenort S'Illot nahe Sant Llorenç.

Zahlreiche Autos wurden weggeschwemmt, wie auf Bildern und Videoaufnahmen des Wetterdienstes der Balearen zu sehen war. "Es war eine harte Nacht, ich befürchte, dass der Tag noch heftiger wird", zitierte die Zeitung "El Mundo" eine Lokalpolitikerin. In der Region seien mehr als 220 Liter pro Quadratmeter gefallen.

CATI CLADERA/EPA-EFE/REX/Shutterstock Gewitter über Mallorca

Anwohner berichteten im regionalen Fernsehsender IB3 von "chaotischen Zuständen" vor Ort. Der deutschsprachigen "Mallora Zeitung" zufolge sollen Anwohner auf Dächern und Bäumen auf Rettung warten. Wer die Krisenregion verlassen konnte, wurde vorübergehend in Sporthallen untergebracht.

Die Regionalregierung hat eine Krisensitzung einberufen, um den Rettungseinsatz zu koordinieren. Vor Ort sind Feuerwehr, Polizei, Militär und Zivilschutz im Großeinsatz. Etwa hundert Rettungskräfte sind laut "El País" mit acht Fahrzeugen, drei Helikoptern, einem Wasserfahrzeug und Spürhunden im Einsatz.

Der spanische Premierminister Pedro Sanchez sprach den Hinterbliebenen der Todesopfer sein Beileid aus und versprach den Betroffenen seine Solidarität und Unterstützung.

Tenim constància de problemes seriosos per acumulació d'aigua i inundacions a St. Llorenç. Prudència i seny! Desconec l'autoria de les fotografies però són un testimoni del que passa ara mateix pic.twitter.com/fMKJDiwkdG — Miquel Salamanca (@MiquelSalamanca) 9. Oktober 2018

Das Unwetter verursachte auch in anderen Regionen der Insel Chaos und Überschwemmungen. Auf Mallorca hatte es seit Montag heftig geregnet, ortsweise auch gehagelt. Durch das Unwetter kam es auf dem Flughafen von Palma zu Verzögerungen. Aus Sicherheitsgründen sei der zeitliche Abstand zwischen den Landungen vergrößert worden, hieß es. In der Hauptstadt und auch am sogenannten Ballermann östlich von Palma war die Lage weitgehend normal.