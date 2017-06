Manchester Ariana Grande besucht Anschlagsopfer im Krankenhaus

Nach dem Anschlag auf ihr Konzert in Manchester hat US-Popstar Ariana Grande einige der Opfer besucht, die noch im Krankenhaus liegen. Grande war am Freitag in die nordenglische Stadt zurückgekehrt, in der sie am Sonntag gemeinsam mit anderen Stars ein Benefizkonzert für die Opfer geben wird.

"Das bedeutet uns mehr als alle anderen bewundernswerten Dinge, die die Leute getan haben", sagte der Vater eines bei dem Konzert verletzten Mädchens dem Sender BBC. Die Sängerin brachte jedem der Opfer eine Sonnenblume und einen Teddybär mit. "Ich habe heute meine Königin getroffen", schrieb eines der Mädchen auf Twitter.

I got to meet my queen today❤❤love you @ArianaGrandexxxxxx pic.twitter.com/xTymQaRoN2 — jaden farrell mann (@dustyblu10) 2. Juni 2017

Der Selbstmordattentäter Salman Abedi hatte sich nach dem Konzert des Teenie-Idols am 22. Mai im Eingangsbereich der Veranstaltungshalle in die Luft gesprengt und 22 Menschen getötet. Darunter waren sieben Kinder und Jugendliche sowie Eltern, die ihre Kinder vom Konzert abholen wollten. 116 weitere Menschen wurden verletzt.

Weiterer Verdächtiger festgenommen

Die Ermittlungen zu dem Anschlag dauern an. In der Nacht zum Samstag wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen, der mit dem Fall im Zusammenhang stehen soll. Der 24-jährige Mann sei im südöstlichen Stadtteil Rusholme in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Es war bereits die 17. Festnahme. Elf der Festgenommenen befinden sich weiter in Gewahrsam, die übrigen wurden wieder freigelassen.

Bei dem Benefizkonzert am Sonntag werden neben Grande unter anderem Robbie Williams, Take That, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Justin Bieber und andere Musiker zu Ehren der Opfer singen, wie die Organisatoren ankündigten. Auch die Band Coldplay, der frühere One-Direction-Star Niall Horan sowie Miley Cyrus, Pharrell Williams und Usher sollen bei "One Love Manchester" spielen.

DPA Blumen, Kerzen und Andenken auf dem St. Anns Square in Manchester

Der Erlös aus dem Ticketverkauf soll in einen Fonds fließen, der für die Angehörigen der Opfer eingerichtet wurde. "Als Antwort auf diese Gewalt müssen wir enger zusammenrücken", schrieb Grande vergangene Woche bei Twitter, "uns gegenseitig helfen, mehr lieben, lauter singen und noch netter und großzügiger zu sein als bisher". Zugleich hatte sie ihre Rückkehr nach Manchester angekündigt.