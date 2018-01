Im März 2017 schlugen mehrere Männer einen Fahrgast in einer Straßenbahn in Baden-Württemberg zusammen. Das Opfer hatte einer Frau helfen wollen, die einer der Täter belästigt hatte. Nun hat das Mannheimer Landgericht fünf Angeklagte zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ein sechster aus der Clique muss wegen eines anderen Übergriffs in einer S-Bahn ebenfalls in Haft.

Das Gericht verhängte Jugendstrafen zwischen zweieinhalb und acht Jahren gegen die 17- bis 19-Jährigen. Richter Joachim Bock begründete die Strafmaße auch mit einem "Erziehungsbedarf" bei den Jugendlichen. "Es fehlt ihnen an Werten wie Respekt, Empathie und der Bereitschaft, Regeln einzuhalten", sagte er auf Anfrage. Dies seien Grundpfeiler des menschlichen Zusammenlebens. Das Gericht sah unter anderem den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung als bewiesen an.

Das Opfer, ein damals 28-Jähriger, hatte unter anderem einen Nasenbeinbruch und zwei Rippenbrüche erlitten. Die Staatsanwaltschaft hatte Strafen von knapp drei bis zu achteinhalb Jahren gefordert, die Verteidigung auf geringere Strafen plädiert. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.