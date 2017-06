"Rock am Ring"-Veranstalter Aufregung um Lieberberg

Festival-Veranstalter Marek Lieberberg war sichtlich wütend am Freitagabend. Denn "Rock am Ring" musste nach einer Terrorwarnung unterbrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob und wann die Veranstaltung weitergehen kann.

"Warum sind wir die Prügelknaben für die Situation?", fragt er. "Ich bin der Meinung, es muss jetzt Schluss sein mit 'This is not my Islam and this is not my shit and this is not my whatever'. Jetzt ist die Situation, wo jeder sich dagegen artikulieren muss. Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben: Was macht ihr da eigentlich! Und ich möchte, dass in dem Land etwas geschieht, dass Gefährder beispielsweise auch festgenommen werden.", sagte er vor Journalisten. Und er meint: "Wir zahlen den Preis für den Skandal um Amri."

Vor Ort erhielt Lieberberg Applaus nach diesen Aussagen - was für eine Pressekonferenz sehr ungewöhnlich ist. Journalisten berichten eigentlich, anstatt Aussagen zu beklatschen.

In den sozialen Medien erntet er nach dieser Wutrede sowohl Kritik als auch Zuspruch. Es wurde gefragt, wo denn Tausende Deutsche gegen den NSU-Terror demonstriert hätten und warum Lieberberg das nun von Muslimen verlange. Und mancher wies darauf, dass es durchaus Protestkundgebungen von Muslimen gegen islamistischen Terror gegeben habe.

Die AfD dagegen sprang Lieberberg bei: "Nein, er 'rastet nicht aus', sondern spricht nur das aus, was jeder vernunftbegabte Mensch längst denkt, twitterte die rechtspopulistische Partei." Ähnlich äußerten sich auch andere Twitter-Nutzer.

"Zeichen für unsere Kultur gesetzt"

Lieberberg selbst ist bei einer Pressekonferenz am Samstagvormittag, bei der zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) und mehreren Polizeibeamten Fragen beantwortet, deutlich ruhiger.

Er dankt den Sicherheitsbehörden und lobt besonders die Disziplin der Festivalbesucher, die das Gelände am Freitagabend schnell und ohne Zwischenfälle verließen. "Wir haben hier auch ein Zeichen für unsere Kultur gesetzt, für unsere Zivilisation", sagt er.