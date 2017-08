81 Jahre alte Gitarristin Frau Hos großer Auftritt

Mary Ho ist siebenfache Großmutter - und soll beim musikalischen Programm für die Parade am Nationalfeiertag in Singapur vor einer riesigen Zuschauermenge Gitarre spielen. "Ich bin natürlich sehr nervös", sagt sie vor ihrem großen Auftritt am Mittwoch.

"Großmutter Mary", wie sie genannt wird, lernte das Gitarrespielen erst im Alter von 60 Jahren und erfüllte sich damit einen lang gehegten Traum. Nachdem sie sich das Instrument zunächst selbst beibrachte, nahm sie schließlich doch Unterricht. "Es war zu schwierig, also fand ich einen Lehrer."

Seither hat Ho, die auch singt, eine Sammlung von mehr als 20 Gitarren angehäuft, ein eigenes Album mit Latino-Musik aufgenommen und ist eine gefragte Musikerin für Auftritte bei Wohltätigkeitsveranstaltungen. Ein Video von Ho, wie sie den Rock-Klassiker "Need Your Love So Bad" spielt, wurde bei YouTube mehr als 1,1 Millionen Mal angeklickt.

Im schnell alternden Singapur gilt Ho als Musterbeispiel dafür, wie es im Alter gelingt, aktiv zu bleiben. Sie hat in zahlreichen Kampagnen mitgewirkt, in denen ältere Leute ermutigt werden, ein aktives Leben zu führen. "Vielleicht ist es nur mein Wesen, es ist die Liebe, Dinge zu tun, Dinge zu lernen ... Ich werde nie müde", sagte Ho.