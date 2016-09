Skandal um "Twin Tower"-Witz-Werbung "Das ist absolut widerlich"

"Ihr bekommt jede Matratze für den Preis einer Zwillings-Matratze", wirbt die Angestellte der Matratzenfirma "Miracle Mattress" aus Texas im Video freudestrahlend für das Sonderangebot zum Jahrestag der 9/11-Anschläge. Zwei männliche Mitarbeiter, die neben ihr stehen, taumeln anschließend in zwei extra fürs Video aufgebauten Matratzentürme und stoßen sie dabei um. Die Angestellte quietscht laut, hebt die Hände vors Gesicht und sagt lapidar "Wir werden es nie vergessen".

Kritik auf diese geschmacklose Werbung ließ nicht lange auf sich warten. Das Video ging viral. "Das ist absolut widerlich", lautete eine Reaktion auf Twitter. "Ihr verdient es, dass euer Laden dichtmacht", sagte ein anderer. Der Besitzer des Matratzenladens in San Antonio reagierte prompt. Er zog die Werbung zurück und verkündete, dass der Laden sofort und unwiderruflich geschlossen würde.

In einem Brief entschuldigte er sich für die Werbung, die seine Mitarbeiter angeblich ohne Kenntnisnahme des Managements produziert hätten. "Das Video ist geschmacklos und ein Affront für die Männer und Frauen, die bei den Anschlägen starben, genauso wie es despektierlich gegenüber den Hinterbliebenen ist", zitiert die BBC das Schreiben des Besitzers Mike Bonanno.



Bei den Anschlägen am 11. September 2001 kamen etwa 3000 Menschen ums Leben. Islamistische Attentäter steuerten zwei entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Center. In Echtzeit verfolgten Fernsehzuschauer weltweit den Einsturz der Gebäude. Eine dritte Maschine flog ins Pentagon, eine vierte stürzte ab.