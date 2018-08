Flüchtige Würgeschlange Gelbe Anakonda in Meerbusch gefangen

Die inzwischen überregional zu Berühmtheit gelangte Gelbe Anakonda vom Latumer See in Meerbusch bei Düsseldorf ist gefangen. Ein Reptilien-Experte der Düsseldorfer Feuerwehr erwischte die Würgeschlange von einem Boot aus mit einem Greifer. Dies bestätigte ein Sprecher der Stadt Meerbusch. Sie habe sich am Ufer in einem Brombeer-Gebüsch gesonnt. Aktuellen Messungen zufolge ist das Tier 2,40 Meter lang.

Die Feuerwehr Meerbusch präsentierte im Internet stolz ein Foto ihres Fangs: Dem Reptil geht es demnach den Umständen entsprechend gut. Es soll im Laufe des Tages in den Natur- und Tierpark Brüggen gebracht werden.

Die #Anakonda wird nun im Laufe des Tages von den Kollegen der @BFDuesseldorf fachgerecht zum Natur- und Tierpark Brüggen gebracht. Derzeit ist die Anakonda wohl auf und hat die Strapazen der letzten Stunde äußerlich gut überstanden. pic.twitter.com/Sh0WN6SiVU — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 29. August 2018

Angler hatten die Schlange erstmals am Donnerstag gesehen und die Stadt alarmiert. Die Folge: Der See wurde abgesperrt, Warnschilder aufgestellt. Die Schlange sei für Menschen nicht gefährlich, könne aber kleine Tiere wie Katzen oder Hasen erwürgen, hieß es.

DPA Der Latumer See in Meerbusch

Dann entdeckte ein weiterer Angler die Würgeschlange am Dienstagnachmittag von einem Boot aus. Die Feuerwehr sei mit einem Reptilienbeauftragten aus Düsseldorf ausgerückt. Doch die Einsatzkräfte kamen zu spät - bei ihrem Eintreffen war das Tier schon wieder verschwunden.

Gelbe Anakondas können hervorragend schwimmen und tauchen. Sie ernähren sich von kleinen Säugern, Fischen und anderen Reptilien. Die Lebenserwartung liegt bei etwa 20 Jahren.

Ob die Würgeschlange vom Latumer See ausbüxte oder ausgesetzt wurde, ist bisher nicht bekannt.