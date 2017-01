Melbourne Mann rast mit Auto auf Fußweg - mehrere Tote

In der australischen Metropole Melbourne ist ein Autofahrer auf einen Fußweg gerast und hat mehrere Personen überfahren. Dabei sind mindestens drei Menschen gestorben, mindestens 20 weitere wurden zum Teil schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Unter den Verletzten sind mindestens vier Kinder. Zudem befinden sich mindestens zwei Opfer in kritischem Zustand.

Der Fahrer wurde festgenommen. Er ist der Polizei zufolge offenbar absichtlich in die Fußgänger gefahren, einen terroristischen Hintergrund habe die Tat jedoch nicht. Es gebe vermutlich einen Zusammenhang mit einer vorherigen Messerstecherei in der Stadt, sagte der Polizeichef des Bundesstaates Victoria, Stuart Bateson. Bei der Messerstecherei war ein Mann schwer verletzt worden, er befindet sich in einem Krankenhaus.

Mehrere australische Medien berichteten, vor der Festnahme des Fahrers seien Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht. Der Vorfall ereignete sich während der Mittagszeit in einem zentralen Geschäftsviertel der zweitgrößten Stadt Australiens. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, dass Sanitäter auf der Straße liegende Menschen behandelten. Die Polizei hatte zudem das Wrack eines schwer beschädigten roten Autos umstellt. Ein Augenzeuge berichtete der Polizei, dass das Auto auf den Fußweg gerast sei und Menschen erfasst habe. Auf Aufnahmen eines TV-Helikopters ist zu sehen, wie Polizisten um einen am Boden liegenden Mann stehen, der offenbar Handschellen trägt.

Der Fahrer des roten Wagens soll zuvor an einer großen Kreuzung Kreise gefahren sei und sich auffällig verhalten haben.