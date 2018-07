Diese Braut hat ziemlich spitze Zähne: Im mexikanischen Fischerdorf San Pedro Huamelula hat ein Lokalpolitiker ein kleines Krokodil geheiratet - nur symbolisch, versteht sich.

Bürgermeister Víctor Aguilar Ricardez trug das Reptil vor dem hochzeitsartigen Fest durch den Ort im Bundesstaat Oaxaca und schmückte es mit Blumen. Tänzer und Dorfbewohner begleiteten die Zeremonie.

Die symbolische Trauung ist Teil der jährlichen Feierlichkeiten zu Ehren des Heiligen Petrus (San Pedro). Das Ritual soll den Fischern einen reichen Fang bescheren, zur Feier trugen sie Fangnetze als Schärpe um den Oberkörper.

Video: Die Krokodilshochzeit von San Pedro (2017)

Video REUTERS

Die Tradition hat ihren Ursprung in der Kultur der in Oaxaca ansässigen indigenen Stämme. Damit das Krokodil den Bürgermeister beim ersten Kuss nicht beißt, war dem Tier bei der Feier am Wochenende das Maul zeitweise zugebunden worden.