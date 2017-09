Erdbeben in Mexiko Verzweifelte Suche nach Lebenszeichen

Es ist 16.13 Uhr am Freitagnachmittag, als an der Ecke Álvaro Obregón und Yucatán Dutzende Menschen Fäuste in den Himmel recken. "Silencio" heißt das. Stille. Augenblicklich erlischt jedes Geräusch, Autos stellen den Motor ab, die Stromgeneratoren verstummen, und die umstehenden Menschen bleiben wie eingefroren stehen. Nur der Nieselregen rieselt leise auf den Asphalt.

75 Stunden zuvor hat ein schweres Erdbeben Mexiko-Stadt und südlich angrenzende Bundesstaaten erschüttert. Und hier in der Straße Alvaro Obregón 286 im Stadtteil Roma suchen mexikanische, israelische und US-Retter noch immer nach Überlebenden. 28 Menschen wurden aus dem zerstörten Gebäude gerettet, 46 werden noch vermisst. Mindestens sechs von ihnen sollen noch unter den Trümmern leben. Und jedes Mal, wenn die Spezialisten versuchen, Kontakt mit einem von ihnen aufzunehmen, werden die Fäuste gereckt. Silencio!

Das Büro- und Wohngebäude war am Dienstagmittag binnen Sekunden zusammengeklappt, als die Erdstöße der Stärke 7,1 die Stadt erzittern ließen. Es begrub eine unbekannte Zahl an Menschen unter sich. Und nun läuft den Rettern die Zeit davon. 72 Stunden - so sagt die Faustregel - hat man gute Chancen, Verschüttete lebend zu retten. Es wurden aber auch schon mal Menschen nach fast einer Woche aus Trümmern gezogen, etwa in Haiti vor sieben Jahren.

Die Zeit, Überlebende zu finden, wird knapp

"Bis zu 100 Stunden hat man in der Regel noch eine realistische Möglichkeit", sagt der Arzt Bastian Herbst von der deutschen Sektion der "International Search and Rescue" (ISAR), die seit Donnerstag mit einem zehnköpfigen Hilfsteam in Mexiko vertreten ist. Dann müssten aber viele Faktoren zusammenkommen. "Der Verschüttete muss unverletzt sein, Wasser haben und einen Hohlraum."

Demnach haben die Helfer hier in Álvaro Obregón noch bis Samstagmittag Zeit, die Verschütteten lebend zu bergen. Es ist ein Rennen gegen die Uhr. Am Freitagnachmittag ließen die Menschen an der Unglücksstelle die Fäuste nach fünf Minuten wieder sinken. Das vermutete Lebenszeichen unter dem Schutt war keines.

So wie in Álvaro Obregón im Stadtteil Roma suchen die Retter noch an mehr als einem Dutzend anderen Trümmerstellen in Mexiko-Stadt. Einheimische Rettungsteams, unterstützt von Suchmannschaften aus einem Dutzend Ländern, drehen jedes Schuttstück zwei Mal um. "Wir setzen die Suche mit aller Energie und Intensität bis zum letzten Moment fort, um noch jemand lebend zu finden", sagt Mexiko-Stadts Bürgermeister Miguel Ángel Mancera.

SPIEGEL ONLINE

Insgesamt 38 Gebäude sind in Mexiko-Stadt zusammengefallen. Darin wurden bis zum Freitagabend 155 Tote geborgen. Landesweit stieg die Zahl der Todesopfer auf 293. Rund 70 Menschen konnten lebend geborgen worden.

In manchen Stadtteilen ist jedes zehnte Haus beschädigt oder unbewohnbar

Neben der Rettung der Menschen konzentrieren sich die Arbeiten auf die Evaluierung der Schäden. 3848 Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten und öffentliche Gebäude haben nach Angaben von Bürgermeister Mancera strukturelle Schäden erlitten. In der Roma und dem angrenzenden Viertel Condesa verließen die Menschen nach dem Beben teilweise fluchtartig ihre Wohnungen, weil die Häuser mit Rissen durchzogen oder die Apartments unbewohnbar sind.

Aber der Stadtregierung fehlt die Manpower, um alle Schäden selbst zu begutachten. Daher unterstützen Bauexperten der Hilfsorganisation ISAR-Germany den mexikanischen Zivilschutz. "Der Schaden hier ist schon enorm, aber er verschwindet hinter der Größe der Stadt", sagt Bauingenieur Torgen Mörschel. Tatsächlich ist die Zerstörung lokal begrenzt. Während in bestimmten Stadtteilen jedes zehnte Haus beschädigt oder unbewohnbar ist, blieben andere Viertel der 20-Millionen-Metropole völlig verschont. Dort geht das Leben seinen normalen Gang.

Fall eines vermeintlichen Opfers löst Empörung aus

Unterdessen steigt der Unmut in der Bevölkerung gegenüber dem Krisenmanagement der Regierung. Unkoordinierte Hilfe an den Unglücksorten, gestohlene und neudeklarierte Nothilfe sowie der Fall eines erfundenen Opfers haben die sozialen Netzwerke und die mexikanische Presse in Rage versetzt.

Besonders der Fall des Mädchens "Frida Sofía", die angeblich in der Grundschule "Enrique Rébsamen" verschüttet war, hat den Ärger geschürt. Das Mädchen, vermeintlich zwölf Jahre alt und unter den Trümmern um sein Leben kämpfend, wurde von einem Sprecher der Marine, die an der Schule die Rettungsarbeiten leitet, erfunden. Der TV-Sender Televisa schmückte die Geschichte dann noch weiter aus, und so wurde das Medien-Phantom Frida Sofía geboren, über das nationale und internationale Medien berichteten.

Hinzu komm Kritik an der Regierung des Bundesstaates Morelos. Er ist nach Mexiko-Stadt am schwersten von dem Beben betroffen. Die Regierung, so der Vorwurf, konfisziere die Konvois mit Lebensmitteln und Nothilfe, die von Freiwilligen aus der Hauptstadt gesendet werden. Diese Hilfe lasse Gouverneur Graco Ramírez dann umwidmen, um sie als staatliche Hilfe auszugeben.