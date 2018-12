Mexiko Tote und Verletzte bei Explosion

Mindestens acht Tote und 53 zum Teil schwer Verletzte - so lautet die vorläufige Bilanz eines Unglücks im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Querétaro.

Vor einer Kirche in der kleinen Gemeinde Fuentezuelas nahe der Stadt Tequisquiapan waren aus bisher ungeklärter Ursache etwa 1500 gestapelte Feuerwerkskörper in Brand geraten. Die Mexikaner huldigen am 12. Dezember der Heiligen Maria von Guadalupe, dazu wird traditionell Feuerwerk gezündet. Wie die Polizei via Twitter mitteilte, wurden die Feuerwerkskörper nicht sachgemäß aufbewahrt.

Durch die Detonation zersplitterten die Scheiben der Kirche, umliegende Häuser wurden der Lokalzeitung "Rotativo" zufolge beschädigt. Unter den Todesopfern sind laut Tageszeitung "Milenio" auch vier Kinder.