Rich Morgan hat schon viele Pizzas probiert. Viele seien gut, aber keine sei so lecker gewesen, wie die von "Steve's Pizza" in Battle Creek im US-Bundesstaat Michigan. Als ein Mitarbeiter der Pizzeria hörte, dass Morgan im Sterben liege, fuhr er mehr als 300 Kilometer weit nach Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana, um ihm die Pizza nach Hause zu liefern. Das berichteten CBS News und Fox News.

Vor 25 Jahren hatte Rich Morgan gemeinsam mit seiner Frau Julie in Battle Creek gelebt. Damals hatte das Paar ein Ritual: Immer, wenn Rich sein Gehalt bekam, fuhr er zu "Steve's" und brachte Pizza mit, wie Julie Morgan auf Facebook schrieb.

25 Jahre und einige Umzüge später habe das Paar noch keine bessere Pizza gefunden. Zu Julies Geburtstag hätten sie ihrer alten Heimatstadt Battle Creek einen Besuch abstatten wollen, um natürlich auch bei "Steve's Pizza" zu essen. Doch Rich Morgans Krebserkrankung sei dazwischen gekommen.

Statt nach Battle Creek zu fahren, habe sie ihren Mann ins Krankenhaus bringen müssen. Dort habe er fünf Tage auf der Intensivstation verbracht, schrieb Julie Morgan. Inzwischen würde er zuhause seine letzten Tage verbringen. Ihr Vater habe von ihren Plänen gewusst, bei "Steve's" angerufen und gefragt, ob es möglich sei eine Grußkarte an Rich Morgan zu schicken - die Pizzeria liefert normalerweise nicht.

Stattdessen habe der Mitarbeiter am Telefon, Dalton Staffer, eine andere Idee gehabt. Er habe zwei Pizzas gebacken und sie in seinem Auto 300 Kilometer bis nach Indianapolis transportiert, sagte der 18-Jährige. Mitten in der Nacht sei er angekommen. "Die Familie kam raus und umarmte mich", sagte er in einem Interview mit Fox 2 Detroit.

Julie Morgan bedankte sich auf Facebook für die nächtliche Überraschung. Der Post wurde inzwischen über 3000 Mal geteilt.