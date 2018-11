Eine 59-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im bayerischen Miltenberg gestorben. Das Feuer sei kurz nach Mitternacht in der Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Als die Rettungskräfte eintrafen, waren die beiden Bewohner bereits tot, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Der Brand wurde den Angaben zufolge noch in der Nacht zu Donnerstag vollständig gelöscht. Warum er ausbrach, ist bisher unklar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg habe die Ermittlungen dazu übernommen.