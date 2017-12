Der Veranstalter der Miss-America-Wahl steht massiv in der Kritik, weil Chef Sam Haskell und andere Mitarbeiter sich offenbar über Jahre herabwürdigend über ehemalige Gewinnerinnen des Wettbewerbs äußerten.

Dick Clark Productions, TV-Partner des Wettbewerbs, beendete die Zusammenarbeit und bezeichnete die Kommentare als erschreckend.

Die "Huffington Post" veröffentlichte Auszüge aus einem E-Mail-Wechsel, in dem es darum ging, die Bezeichnung der früheren Titelträgerinnen von "ewig" auf "ehemalig" zu ändern. Lewis Friedman, ein Autor der Sendung, antwortete demnach, er habe "ewige" schon geändert. Dann folgt ein frauenfeindlicher Kraftausdruck. "Passt das für dich?", schrieb Friedman. Haskell antwortete darauf: "Perfekt... bahahaha."

In anderen E-Mail-Wechseln diskutierten Haskell, Friedman und zwei weitere Mitarbeiter beispielsweise das Sexleben und die Gewichtszunahme von Mallory Hagan, Miss America von 2013. "Es gibt nicht einen Tag, an dem ich keine furchtbare Geschichte über Mallory erzählt bekomme", schrieb Haskell. In seiner Antwort fragte Friedman laut "Huffington Post", ob sie vier die einzigen seien, die nicht mit der Frau geschlafen hätten.

Dick Clark Productions teilte mit, man sei bereits vor mehreren Monaten auf die E-Mails aufmerksam gemacht worden. Man habe daraufhin darauf bestanden, dass der Vorstand von Miss America eine umfassende Untersuchung einleite und "angemessene Maßnahmen" ergreife. "Kurz darauf haben wir unsere Ämter im Vorstand aufgegeben und der Miss America Organization mitgeteilt, dass wir unsere Beziehung mit ihr beenden."

Die Miss America Organization teilte mit, dass Haskell sich für seine Kommentare beim Vorstand entschuldigt habe. Offen blieb, ob er sich auch bei den betroffenen Frauen um Verzeihung bat. Der Veranstalter entschuldigte sich und schrieb, dass die Äußerungen nicht dem Charakter und der Integrität der Organisation und ihrer Vertreter entsprächen. Friedman sei nach der Untersuchung entlassen worden.