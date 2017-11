Schönheits-Wettbewerb Neue Miss Universe kommt aus Südafrika

Die neue Miss Universe heißt Demi-Leigh Nel-Peters und kommt aus Südafrika. Die 22-Jährige hat damit ein Jahresgehalt gewonnen und darf für die Dauer ihrer Amtszeit in einem Luxus-Appartement in New York wohnen. Der Titel soll ihr außerdem helfen, sich im Kampf gegen Aids stark zu machen, wie die 22-Jährige kurz nach ihrem Sieg in Las Vegas mitteilte.

"HIV und Aids ist in meiner Heimat, in Südafrika, ein sehr großes Problem", sagte sie. "Deshalb hoffe ich, dass ich darauf aufmerksam machen kann." Mit Nel-Peters hat zum zweiten Mal eine Frau aus Südafrika die Wahlen zur Miss Universe gewonnen. An dem Wettbewerb hatten sich 92 Kandidatinnen beteiligt - so viele wie noch nie zuvor.

Zum ersten Mal in der jahrzehntelangen Geschichte der Veranstaltung waren auch Frauen aus Kambodscha, Laos und Nepal dabei. Zweite Siegerin wurde in diesem Jahr Miss Kolumbien, Laura Gonzalez, gefolgt von Miss Jamaica, Davina Bennett. Sie landete auf dem dritten Platz.

Politische Botschaften im Bikini

Das typische Bühnenoutfit der Kandidatinnen ist der Bikini. Die Konkurrentinnen sollen mit Schönheit überzeugen, einige nutzten den Auftritt aber auch für frauenpolitische Themen. So sagte Nel-Peters etwa auf die Frage, was für sie das wichtigste Thema für Frauen in der Arbeitswelt sei, die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern.

"In einigen Bereichen bekommen Frauen nur 75 Prozent des Gehalts, das Männer erhalten", sagte die 22-Jährige, "und zwar obwohl sie die gleiche Arbeit machen und genau so viele Stunden arbeiten. Ich finde das nicht richtig. Frauen und Männer sollten überall auf der Welt die gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit bekommen." Nel-Peters selbst hat gerade ein Studium in Business Management abgeschlossen.

Die 22-Jährige baute in ihrer Heimat außerdem ein Selbstverteidigungs-Programm für Frauen mit auf. Sie können dort lernen, wie sich aus verschiedenen, brenzligen Situationen befreien können. Nel-Peters hatte sich in diesem Bereich engagiert, nachdem sie kurz nach ihrer Wahl zur Miss Südafrika ausgeraubt worden war.

Sexismus-Debatte beim Schönheits-Wettbewerb

Die neue Miss Universe äußerte sich außerdem zur Sexismus-Debatte, die nach dem Skandal um Hollywood-Produzent Harvey Weinstein seit Wochen die Medien herrscht. Frauen könnten sich gegenseitig helfen, um sich gegen jede Form von Missbrauch zu wehren, sagte Nel-Peters kurz nach der Show.

Der Schönheits-Wettbewerb, bei dem sie Dutzende Konkurrentinnen ausstechen musste, hat die Südafrikanerin zu weiblicher Solidarität ermutigt: "Du fühlst dich so bestärkt, wenn du mit diesen 91 Frauen auf der Bühne stehst, die alle so stark und unabhängig sind und so hart gearbeitet haben", sagte sie. "Mir zeigt das: Wenn Frauen sich die Hände reichen und zusammen stehen, dann kann uns nichts erschüttern, dann können wir zu allem, was falsch läuft, 'nein' sagen - egal ob am Arbeitsplatz, zu Hause oder überall sonst."