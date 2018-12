Erstmals seit fast 70 Jahren Transfrau tritt im Miss-Universe-Finale an

Seit fast 70 Jahren wird beim Miss-Universe-Wettbewerb die schönste Frau der Welt gekürt, jetzt gibt es eine Neuerung: Am Montag (17.12) wird in Bangkok auch die Spanierin Angela Ponce antreten - obwohl sie vor knapp 28 Jahren als Junge auf die Welt kam. Erstmals in der Geschichte des Miss Universe tritt damit eine Transfrau an. Bei einigen Wettbüros gilt Miss Spanien sogar als größte Favoritin auf den Sieg.

"Ich will denjenigen eine Stimme geben, die keine haben, obwohl sie schon lange eine verdient haben", sagte Ponce im Interview mit dem TV-Sender Antena 3. Der Zeitung "ABC" sagte sie, sie wolle "der Welt eine Lektion erteilen". Ähnlich hatte sie sich nach ihrem sensationellen Sieg im Juni beim Miss-Spanien-Wettbewerb in unzähligen Interviews geäußert.

Im erzkatholischen Spanien löste der Sieg der Transfrau kaum Polemik aus. In der internationalen Miss-Szene sah es anders aus. "Ein Schönheitswettbewerb wie Miss Universe ist für Frauen, die als Frauen geboren wurden", sagte die Kolumbianerin Valeria Morales, der in Bangkok ebenfalls gute Siegeschancen eingeräumt werden. Negativ äußerte sich unter anderem auch die mexikanische Miss Universe 1991 Lupita Jones.

Mit 17 begann sie mit den Hormonbehandlungen

Trotz der Kritik wirkt Ponce in Interviews selbstsicher, resolut und vor allem sehr ruhig. "Ich bin nur schwer verwundbar", sagte die Frau, die nach den vorgeschriebenen Therapien mit 17 mit den Hormonbehandlungen begann, sich anschließend mehreren geschlechtsangleichenden Operationen unterzog und erst seit rund drei Jahren eine Vagina hat.

Selbstbewusstsein musste sich die als zweite von drei Kindern geborene Transfrau früh aneignen. In der 14.000-Einwohnergemeinde Pilas, in der der Vater eine kleine Kneipe betrieb, sei das Aufwachsen für den kleinen Ángel Mario trotz der Unterstützung der verständnisvollen Eltern besonders schwer gewesen, sagte Ponce der Zeitung "El País". Allerdings habe sie eine "glückliche Kindheit" gehabt.

Mit ihrer Teilnahme beim Miss Universe wolle sie auch dazu beitragen, Leben zu retten, hofft Ponce. "Ich will damit zeigen: Ich habe es geschafft, du kannst es auch!" Man müsse träumen, "denn Träume können auch wahr werden", lautet die Devise der Spanierin.