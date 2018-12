Zeitung mit Kalauerpotenzial "Uranus Examiner" stellt den Betrieb ein

Ein wortspielträchtiges Kapitel der US-Pressegeschichte ist vorbei: Die Zeitung "Uranus Examiner" aus dem Bundesstaat Missouri stellt nach wenigen Monaten und fünf Ausgaben den Betrieb ein. Das teilten Chefredakteurin Natalie Sanders und Herausgeber Louie Keen mit. Nun, da das Blatt nicht mehr existiert, gibt es im Bezirk Pulaski keine Zeitung mehr.

Der "Uranus Examiner" war im September gegründet worden, um den "Waynesville Daily Guide" zu beerben. Die Zeitung war eingestellt worden. Das Nachfolgeblatt sollte die Bürger wöchentlich mit Lokalnachrichten versorgen und den Tourismus fördern. Wahlweise Kopfschütteln, Empörung oder Belustigung löste indes die Namenswahl "Uranus Examiner" aus.

Der Ort werde so ausgesprochen, "wie jeder Klassenclown, der etwas auf sich hält, ihn aussprechen würde", schrieb die Nachrichtenagentur Associated Press, als das Blatt an den Start ging. Im Englischen klingt "Uranus" in der Tat sehr ähnlich wie "Your anus" ("dein Anus"). Dass genau diese Ortschaft mit "Examiner" - wörtlich übersetzt der "Untersucher" - kombiniert wurde, ebnete den Weg für allerlei pubertäre Witze nur noch mehr. Der "Guardian" etwa kalauerte, den Namen der neuen Zeitung müssten viele "erst mal verdauen".

Luge Hardman, Bürgermeisterin des benachbarten Ortes Waynesville, sagte, die "versteckten Anspielungen", die der Name beinhalte, würden "öffentlichen Spott" mit sich bringen. Damit lag sie wohl nicht ganz falsch.

Sanders, die einst den "Daily Guide" verantwortete, und Keen machten engstirnige Zeitgenossen für den Niedergang des Blattes verantwortlich. Der "Uranus Examiner" habe viele hundert Unterstützer gehabt. Aber Banken hätten dem Blatt keinen Kredit gegeben und Unternehmen keine Anzeigen geschaltet, auch weil Keen einst einen Stripklub besessen habe.

Uranus ist ein Örtchen an der Route 66, bei Touristen wegen seiner Seltsamkeiten beliebt, etwa der weltgrößten Gürtelschnalle oder einer Axtwurf-Anlage. Auf der Tourismus-Webseite des Ortes heißt es, in und um Uranus gebe es viel zu tun.