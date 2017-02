Dreizehn Jahre unter Nomaden "Als wir unsere Pferde gegen Wölfe verteidigten, wurden wir Gefährten"

SPIEGEL ONLINE: Was ist so faszinierend an Nomaden in der Mongolei?

Hamid Sardar: Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich zu ihnen hingezogen. Ich bin in Iran aufgewachsen, nahe der Grenze zur ehemaligen Sowjetunion. Ich erinnere mich an die Reiter der Kalmücken, ein westmongolisches Volk. Sie ritten über die Grenze und erzählten mir von ihren Mythen und Legenden, von Drachen und Pferden. Nach der iranischen Revolution musste meine Familie das Land verlassen, aber ich träumte weiter von den Nomaden. Als ich mich an der Universität für Tibetisch, Nepalesisch und Mongolisch einschrieb, war das wohl auch ein Versuch, an diesen unterbrochenen Kindheitstraum anzuknüpfen.

SPIEGEL ONLINE: Sie kehrten als Wissenschaftler zurück in die Region. Wie wurden Sie zum Fotografen?

Sardar: Fotografiert habe ich schon immer, meine erste Kamera bekam ich im Alter von neun Jahren. Während meiner Studienzeit in Harvard belegte ich Filmkurse bei dem Anthropologen und Filmemacher Robert Gardner. Meine Arbeit als Wissenschaftler und Fotograf habe ich nie getrennt. Während meiner Expeditionen nach Asien habe ich schnell gemerkt, dass Textstudien nie ausreichen würden, um den Reichtum dieser Kultur zu erfassen. Für mich hatte alles immer auch eine visuelle Dimension, das ging Hand in Hand.

SPIEGEL ONLINE: Und was wollen Sie mit Ihren Fotos ausdrücken?

Sardar: Meine Bilder haben auch eine akademische Aussagekraft. Als Wissenschaftler hat mich beispielsweise schon immer die spirituelle Beziehung zwischen Nomaden, Natur und Tier beschäftigt. Deshalb fotografiere ich die Nomaden vor allem mit ihren Greifvögeln oder Rentieren - diese Tiere haben eine besondere Bedeutung für sie, sie gelten als Beschützer oder Totem des Stammes.

SPIEGEL ONLINE: Die Kultur der Nomaden verändert sich, wie lange wird es sie noch geben?

Sardar: Tatsächlich verlassen immer mehr junge Nomaden ihre Familien, um in die Stadt zu gehen und dort Arbeit zu finden. Sie suchen das neue, komfortable Leben mit Fernsehen, warmen Wohnungen und Autos. Diese Dinge sind mittlerweile wichtige Statussymbole. Aber es werden immer Tiere in der Mongolei leben, und damit immer auch Menschen, die sie hüten. Nur die Umstände ändern sich: Vor zehn Jahren trieben die Nomaden ihre Herden mit Pferden zusammen. Heute nutzen sie dazu Motorräder. Kontinuität und Risse gehören zum Leben dazu.

SPIEGEL ONLINE: Was kann man von dem Lebensstil der Nomaden lernen?

Sardar: Wir leben in einer virtuellen Welt und haben die Verbindung zur Natur verloren. Ist man der Natur und ihren Launen ausgeliefert, wird man einfach ehrlicher und direkter. Davon ist das Überleben in der Wildnis abhängig. Diese unmittelbare Präsenz der Natur fehlt mir in urbanen Gesellschaften.

SPIEGEL ONLINE: War es schwierig, Zugang zu diesem Volk zu bekommen?

Sardar: Die Nomaden können ziemlich verschlossen und stoisch sein. Mit der amerikanischen Offenheit kommen sie beispielsweise gar nicht klar. Aber besitzt man einmal ihr Vertrauen, ähnelt diese Beziehung einer Blutsbrüderschaft. Dass ich ihre Sprache spreche, machte vieles einfacher. Aber das allein reichte noch nicht. Erst wenn man mit ihnen reist und gemeinsam Hindernisse überwindet, kommt man ihnen wirklich nahe. Einmal verirrten wir uns während eines Sturms im Gebirge, ein anderes Mal mussten wir unsere Pferde gegen Wölfe verteidigen - da wurden wir richtige Gefährten. Und es ging übrigens nicht nur darum, dass ich ihr Leben dokumentierte - ich wurde selbst Teil ihrer Geschichten.

SPIEGEL ONLINE: Was meinen Sie?

Sardar: Wenn die Nomaden abends am Feuer zusammensitzen, erzählen sie sich Geschichten - nicht nur Mythen und Legenden, sie sprechen auch von eben diesen gemeinsamen Erlebnissen, von bestandenen Abenteuern. Als ich Teil dieser Erinnerungskultur wurde, wusste ich, dass es nun eine echte Verbindung zwischen uns gibt. Das ist mehr wert als jede Auszeichnung, als jeder Preis.

Das Interview führte Lisa Srikiow für das Fotoportal Seen.by.