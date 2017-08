Französische Alpen Zwei deutsche Bergsteiger erfroren

Zwei deutsche Bergsteiger sind beim Besteigen des französichen Mont-Blanc-Massivs erfroren. Nach Behördenangaben wurden die Leichen der Männer am Mittwoch in 4250 Metern Höhe in den französischen Alpen gefunden. Die Todesursache sei Unterkühlung. Aus welcher Region Deutschlands die Verunglückten kamen, wurde zunächst nicht bekannt.

Laut Behördenangaben hätten die Männer einen Gipfel erreichen wollen, seien aber von einem schweren Unwetter überrascht worden. Die am Montag noch guten Wetterbedingungen hatten sich am Dienstag verschlechtert. Die Windgeschwindigkeiten hätten bei bis zu 120 Kilometern pro Stunde gelegen.

Die beiden etwa 40 Jahre alten Männer seien am frühen Montagmorgen gegen zwei Uhr von einer Schutzhütte aus aufgebrochen, um den Gipfel zu erklimmen. Dabei hätten sie die schwierige Route über den sogenannten Teufelsgrat gewählt. Zuletzt seien sie am Montagnachmittag gegen 14 Uhr von anderen Bergsteigern gesichtet worden. Am Dienstagabend wurden sie von Angehörigen als vermisst gemeldet.