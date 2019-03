Darf eine städtische Behörde einfach einen Hund pfänden und auf Ebay verkaufen? Diese Frage hat in den vergangenen Tagen viele Haustierhalter beschäftigt, nachdem genau das geschehen war: Ein Mitarbeiter der Stadt Ahlen bei Münster in Westfalen hatte eine Mopsdame namens Edda online feilgeboten - was zu großer Empörung führte.

Nun sieht es danach aus, dass die Hundedame schon bald wieder zu ihrer ursprünglichen Besitzerin zurückkommen könnte. Die Stadt Ahlen ist nach eigenen Angaben bereit, die Pfändung und den Verkauf des Tieres rückabzuwickeln - "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht", wie es in einer Mitteilung heißt. "Hier hat jemand aus unserer kreativen Verwaltung vielleicht eine Idee zu viel gehabt", sagte demnach Bürgermeister Alexander Berger.

Mopsdame Edda war gepfändet worden, weil die betroffene Familie nach Angaben der Stadt bei der Kommune hohe Schulden hat. Ein städtischer Mitarbeiter hatte den Hund auf seinem privaten Ebay-Account als gesund und "mit Stammbaum" angepriesen. Medienberichten zufolge verkaufte er ihn für knapp 700 Euro. Laut "Rheinischer Post" lebt der Hund unter dem Namen "Wilma" seit drei Monaten bei seiner neuen Besitzerin in Wülfrath bei Wuppertal.

DPA Mops-Dame Edda

Das Thema sorgt seit Tagen für Schlagzeilen, sogar die "New York Times" berichtete. Am Wochenende hatte es laut "Rheinischer Post" eine Krisensitzung im Ahlener Rathaus gegeben. Ob der Hund nun tatsächlich zurück nach Westfalen darf, ist allerdings noch nicht sicher: "Voraussetzung hierfür sei, dass die beteiligten Parteien damit einverstanden sind", teilte die Stadt mit. Doch das gestaltet sich schwierig.

"Ein Tier ist doch kein Pingpong-Ball, den man hin und her schieben kann", sagte die neue Besitzerin der "Rheinischen Post". Das Tier sei ihr ans Herz gewachsen, keinesfalls würde sie einer Rückabwicklung zustimmen. Die Frau sieht sich zudem von der Stadt Ahlen getäuscht: Ihr Anwalt hatte wegen der bislang angefallenen Tierarztkosten von angeblich 2500 Euro für den vermeintlich gesunden Hund die Stadt Ahlen verklagt.

Was mit Edda nun geschieht, ist unklar. Medienberichten zufolge gibt es mehrere Kaufangebote für das mittlerweile berühmte Tier. Die "Bild"-Zeitung berichtet von einer Familie aus dem Kreis Wesel am Niederrhein, die angeblich fast 1400 Euro bietet. Eine Unternehmerin aus Großbritannien soll laut "Rheinischer Post" auch die Übernahme aller Tierarztkosten angeboten haben.

Der Fall hatte zuletzt auch die landespolitische Ebene erreicht. "Gepfändete Sachen sind auf schriftliche Anordnung der kommunalen Vollstreckungsbehörde öffentlich zu versteigern", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag. Wer ein gepfändetes Tier auf einem privaten Ebay-Account anbiete, erfülle die vorgeschriebenen Voraussetzungen nicht - zu denen zählen demnach Formalien wie Fristen, öffentliche Bekanntmachung und Mindestgebote.

Im Falle eines Rechtsstreits müsste die Stadt laut "Bild" womöglich das Tier zurücknehmen und sämtliche Kosten erstatten: "Die Stadt hat den Kaufpreis zu erstatten und erhält den Mops zurück und kann ihn der Familie wieder anvertrauen", zitiert die Zeitung den Verwaltungsrechts-Professor Gerhard Kilz.