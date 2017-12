Niedersachsen Sieben Verletzte nach Explosion in Dönerbude

Nach einer Explosion in einem Dönerladen in Moringen in Niedersachsen sind sieben Menschen verletzt worden. Sechs Bewohner des betroffenen Hauses und ein Feuerwehrmann erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei mitteilte.

Zu der Explosion in dem Wohn- und Geschäftshaus war es kurz nach Mitternacht gekommen, nachdem der Inhaber des Dönerladens Feierabend gemacht hatte. Der Mann habe das Geschäft von außen abgeschlossen, danach sei das Feuer ausgebrochen, hieß es. Die Ursache ist unklar.

Mehrere der neun Bewohner konnten nicht ins Freie flüchten, weil ihnen wegen der starken Rauchentwicklung der Weg abgeschnitten war. Sie retteten sich deshalb aufs Dach. Von dort wurden sie den Angaben zufolge von Feuerwehrleuten mit Hilfe einer Drehleiter gerettet. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.