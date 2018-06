In der russischen Hauptstadt ist ein Taxi in der Nähe des Roten Platzes in eine Menschenmenge gefahren. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mussten sieben Personen medizinisch versorgt werden, die Moskauer Polizei meldet acht Verletzte.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann am Samstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Möglicherweise war er betrunken. Der Unfallfahrer besitzt einen kirgisischen Führerschein und wurde festgenommen. Offenbar hatte er zunächst versucht zu fliehen.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters berichtete ein Augenzeuge, einige der betroffenen Fußgänger hätten mexikanische Trikots getragen. Am Sonntag spielt die mexikanische WM-Elf in Moskau gegen das deutsche Team.