Höchster Berg der Welt Retter entdecken vier Tote am Mount Everest

Auf dem Mount Everest in Nepal sind vier Bergsteiger ums Leben gekommen. Wie die nepalesische Regierung und ein Rettungskoordinator mitteilten, hätte ein Rettungsteam die Leichen im höchstgelegenen Camp vor dem Gipfel gefunden. Das Team war aufgebrochen, um die Leiche eines slowakischen Kletterers zu bergen.

Die Identität der vier Toten sei noch nicht geklärt, hieß es. Die Helfer seien nun damit beschäftigt, weitere Details in Erfahrung zu bringen.

Zuvor waren in diesem Jahr bereits sechs Kletterer beim Besteigen des Berges zu Tode gekommen. Der Slowake war am Wochenende gestorben.

Die Behörden in Nepal erwarten in diesem Jahr eine Rekordzahl von Sportlern, die den Mount Everest besteigen wollen. Wie das Amt für Tourismus jüngst mitteilte, seien Lizenzen an 372 Personen vergeben worden. Eine Lizenz kostet 11.000 Dollar.

Im Vorjahr hatten Kletterprofis moniert, dass zu viele unerfahrene Personen unterwegs seien. Der Mount Everest ist mit 8850 Metern der höchste Berg der Welt.