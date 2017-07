Tödliches Busunglück auf der A9 "Der beißende Brandgeruch war kaum auszuhalten"

Der schnelle Überblick Das ist passiert: · Bei einem schweren Busunglück in Bayern sind 18 Menschen ums Leben gekommen. · Der Reisebus war am Montagmorgen auf der Autobahn 9 nahe Münchberg auf einen Lastwagen aufgefahren und fing Feuer. In dem Bus befanden sich 46 Passagiere und zwei Fahrer. 30 Menschen wurden teils schwer verletzt. · Bei den Insassen handelt es sich um eine Gruppe von Männern und Frauen im Alter von 41 bis 88 Jahren. · Die Polizei hat für Angehörge und Zeugen die Nummer 0800/7766350 eingerichtet.

Ein verkohltes Metallgerippe: Mehr ist nicht übrig geblieben von dem Bus, der am Morgen auf der A9 auf dem Weg zum Gardasee war. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Inzwischen ist klar: 18 der 48 Insassen sind tot, ihre Leichen wurden geborgen. Laut Polizei sind die Toten zwischen 66 und 81 Jahre alt. Zwei der 30 Überlebenden wurden so schwer verletzt, dass sie sich in Lebensgefahr befinden.

Kurz nach 7 Uhr war das Fahrzeug nahe Münchberg im Landkreis Hof, rund 30 Kilometer von der Landesgrenze zu Thüringen entfernt, bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug geprallt. Der Bus fing sofort Feuer und stand laut Feuerwehr rasch "lichterloh in Flammen", genauso wie der Anhänger des Sattelschleppers.

Laut dem Inhaber des Busunternehmens war der Bus im sächsischen Löbau losgefahren und hatte in Weißwasser, Senftenberg in Brandenburg und Dresden Fahrgäste aufgenommen. Der Bus soll drei Jahre alt gewesen sein. Bei einer Inspektion im April hatte der TÜV an dem Fahrzeug nichts zu beanstanden. Der Fahrer soll erfahren gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft will aufklären, wie es zu dem Unfall kam. Wie der Bus so rasch komplett in Brand geraten konnte, wirft Fragen auf.

"Was wir gesehen haben, ist erschreckend, wie man es sich kaum vorstellen kann", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt an der Unfallstelle. Die Rettungskräfte seien nur zehn Minuten nach der Alarmierung am Unfallort gewesen. Doch aufgrund der großen Hitze hätten sie nichts mehr tun können.

Diese Situation - nicht mehr helfen zu können - sei für die allesamt ehrenamtlichen Feuerwehrleute extrem hart gewesen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Etwa hundert Polizisten und mehr als 150 Rettungskräfte sowie fünf Hubschrauber waren an dem Einsatz beteiligt.

Welches Bild bot sich am Unfallort? Und gab es Probleme mit Gaffern? Augenzeuge Karl Philipp Ehrler schildert seine Eindrücke.

Zur Person privat Karl Philipp Ehrler, 52, ist Bürgermeisters der Marktgemeinde Stammbach. Sie liegt nahe der Stelle an der A9, wo der Bus ausbrannte und 18 Menschen starben. Eigentlich hätte Ehrler heute Mittag als Gast das "Wiesenfest" der Nachbargemeinde besuchen sollen. Dann kam die Nachricht von dem Unfall.

SPIEGEL: Welches Bild bot sich Ihnen, als Sie um 11 Uhr an der Unfallstelle ankamen?

Ehrler: Das ist der schlimmste Unfall, den wir je auf Gemeindegebiet hatten. Der Anblick des völlig ausgebrannten Busses war kaum auszuhalten, der beißende Brandgeruch in der Nase ebenfalls. Die Hitze des Feuers hat das Dach des Reisebusses komplett weggeschmolzen. Nur noch ein Gerippe aus Stahl ist übrig geblieben. Auch die Böschung am Fahrbahnrand ist komplett verrußt und verkohlt. Der brennende Bus muss eine enorme Hitze ausgestrahlt haben. Ich will mir gar nicht vorstellen, was sich für Dramen im Inneren abgespielt haben, als die Insassen versucht haben, den brennenden Bus zu verlassen.

SPIEGEL: Laut Polizeiangaben konnten sich 30 Personen in Sicherheit bringen. Haben Sie mit Überlebenden gesprochen?

Ehrler: Noch nicht. Die zum Teil schwerverletzten Reisenden wurden sofort mit Hubschraubern und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Als ich am Unfallort eintraf, konnten die Rettungskräfte nichts mehr tun für die Menschen im Bus. Es lief gerade die Bergung der verkohlten Leichen. Das ist eine sehr belastende Arbeit, die die Feuerwehrleute da leisten müssen. Zum Glück sind auch Seelsorger für die Helfer vor Ort da. Es ist katastrophal, was für einen traurigen Wahnsinn dieser Auffahrunfall ausgelöst hat.

privat Karl Philipp Ehrler in der Nähe des Unfallortes

SPIEGEL: Was können Sie vor Ort tun?

Ehrler: Ich habe dafür gesorgt, dass schnell eine Verpflegungsstation aufgebaut wurde und ein Zelt da ist, das den vielen Einsatzkräften vor Ort auf dem heißen Asphalt Schatten spendet. Manche von ihnen sind ja seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Die brauchten dringend einen Kaffee. Getränke, Brötchen und Schokoriegel sind gerade geliefert worden.

SPIEGEL: Rollt der Verkehr wieder?

Ehrler: Die A9 Richtung Nürnberg ist meines Wissens noch gesperrt, da die schwierige Identifizierung der Toten immer noch läuft. Die Gegenfahrbahn ist allerdings einspurig wieder befahrbar.

SPIEGEL: Gab es Probleme mit Gaffern?

Ehrler: Ich habe beobachtet, wie ein Pkw auf der Gegenfahrbahn auf Höhe des ausgebrannten Busses seelenruhig auf den Standstreifen fuhr und anhielt. Der Fahrer stieg sogar aus, um das Unglück in Ruhe betrachten zu können. So etwas finde ich unverantwortlich. Die Polizei vor Ort ist auch gleich eingeschritten.