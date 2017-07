Busunglück mit Toten und Verletzten Inferno auf der A9

Was ist passiert?

Auf der Autobahn 9 hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall mit einem Reisebus ereignet, es gibt Tote und Verletzte.

Wie viele Menschen sind betroffen?

In dem Bus saßen 48 Menschen, 30 konnten sich aus dem brennenden Wrack retten. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass die übrigen 18 bei dem Unfall ums Leben gekommen sind. Diese Zahl gilt laut Polizei als sicher: Es sei unwahrscheinlich, dass noch unentdeckte Verletzte in der Nähe sind, weil die Autobahn auf dieser Höhe mit Wildschutzzäunen gesichert sei. Anfangs war gemeldet worden, es gebe 17 Tote.

Wo hat sich der Unfall ereignet?

Auf der A9 in Richtung Süden, zwischen den Anschlussstellen Münchberg Süd und Gefrees, am Beginn einer Baustelle. Münchberg liegt in Oberfranken, die nächste größere Stadt ist Hof.

Was genau ist passiert?

Der Bus ist auf einen Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten, so die Polizei Oberfranken. Was zu dem Auffahrunfall führte, ist bislang nicht bekannt. Um kurz nach 7 Uhr soll der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen sein. Um diese Uhrzeit hat sich der Verkehr an der Stelle gestaut. Als die Rettungskräfte die Unfallstelle erreichten, stand der Bus bereits vollständig in Flammen, erklärten Rettungskräfte der Nachrichtenagentur dpa.

Wer saß in dem Bus?

Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um eine Seniorengruppe aus Sachsen. Zwei Personen waren Fahrer, die übrigen 46 Fahrgäste. Die oberfränkische Polizei hat eine kostenlose Telefonnummer für Angehörige und Zeugen eingerichtet: 0800-7766350.

Was ist über den Unfallort bekannt?

Die A9 ist gesperrt, voraussichtlich für den restlichen Tag. Laut Medienberichten hat es an dieser Stelle im Jahr 1990 schon einmal einen folgenschweren Unfall gegeben. In einer Nebelwand krachte ein fast 40 Tonnen schwerer Milchlaster mit viel zu hoher Geschwindigkeit in eine Unfallstelle: Zehn Menschen starben damals, 122 wurden verletzt, 38 davon schwer.

Welche wichtigen Fragen lassen sich derzeit nicht beantworten?

Der Auslöser des Unfalls ist noch nicht bekannt. Bisher haben die Behörden nicht erklärt, warum der Bus überhaupt mit dem Lkw vor ihm kollidierte. Auch warum die Fahrzeuge in Flammen aufgegangen sind, ist noch unklar.