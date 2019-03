"Wir Feuerwehrleute erleben solche Einsätze selten": In München mussten sie nun ausrücken, weil eine Vierjährige ihre Finger so tief in die Öffnung eines Getränkehalters steckte, dass sie sich selbst nicht mehr daraus befreien konnte.

Der Getränkehalter war an dem Kindersitz der Kleinen befestigt. Nachdem auch die Eltern an der Befreiung im Auto scheiterten, nahmen sie ihre Tochter samt Kindersitz mit in die Wohnung. Zu dem Zeitpunkt war die Hand des Mädchens stark geschwollen, wie die Feuerwehr mitteilte.

In der Wohnung riefen die Eltern die Feuerwehr, die mit Spezialwerkzeug anrückte. Die Einsatzkräfte sägten erst den Getränkehalter vom Kindersitz und konnten schließlich auch die Hand der Kleinen befreien.

Weil das Mädchen inzwischen durch einen Fernseher bei Laune gehalten wurde, bekam sie wohl von der Rettungsaktion zunächst gar nicht viel mit, hieß es in der Mitteilung. Zum Abschluss steht dort: "Das Mädchen kam mit dem Schrecken und ein paar lehrreichen Erfahrungen davon, wir wünschen ihr alles Gute."